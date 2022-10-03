慶祝十一 五星紅旗飄揚舊金山市政廳

舊金山市府舉行中國國慶升旗儀式。右四為總領事張建敏，左五為禮賓官福斯特。（中國總領事館供圖）

正值中華人 民共和國73周年國慶之際，中國駐舊金山 領事館總領事張建敏與舊金山市長代表，10月1日當天在舊金山市政廳市長辦公室陽台舉行了升中國國旗儀式。多位華裔 社區領袖、市府代表與領館領事共同出席慶祝。

中國駐舊金山領事館總領事張建敏、副總領事鄒永紅、副總領事潘慶江、僑務主任楊雪峰、領事王崑、華商總會會長孫志雄、中華總會館主席關家澄等僑領共同出席。舊金山市長布里德因公出訪華盛頓，由市長辦公室禮賓司禮賓官福斯特（Meron Foster）代表出席。

張建敏總領事對舊金山市府所做的精心準備表示感謝。他表示：「這是一個非常重要且值得海內外華人慶祝的日子。在這一天，要表達我們的決心，努力把中美兩國人民間的友好往來關係發揚光大，克服當前困難，改善和發展中美兩國重要關係。」

他強調：「希望中美兩國互相尊重、和平共處、合作共贏。」

張建敏表示，舊金山市是中國移民最多且最初定居的城市。美國最大的華埠就在舊金山，有著占比最多最活躍的華裔社區。他希望未來中國與舊金山市的交流與合作能不斷擴大，取得更多成果，造福兩國人民。

代表市長致意的首席禮賓官福斯特指出，這次的升中國國旗儀式是舊金山一項重要的慶祝活動，代表市長布里德致以最深的問候，並感謝中國總領館為舊金山市所做的工作，感謝華裔社區為舊金山所做的在美食、藝術文化、貿易和經濟等領域所作出的傑出貢獻。

儀式上五星紅旗伴隨著中華人民共和國國歌在舊金山市政廳冉冉升起。升旗儀式在張建敏和福斯特舉杯慶祝，到場嘉賓的祝福聲中完成。