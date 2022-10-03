史大教授告聖縣 修改上聖胡安發展標準 違反州法律

史丹福大學教授和住房倡導組織提起訴訟稱，聖縣在修改上聖胡安的發展標準後違反了州法律。圖為史丹福校園。(Getty Images)

坐落於史丹福大學 校園以南，狹窄蜿蜒的道路兩旁布滿了雄偉的橡樹和歷史悠久的莊園。這片獨特的飛地讓居民因一場法律戰而與鄰居發生爭執。這場法律戰給該地區的住房危機帶來了新的轉折。

上聖胡安社區(Upper San Juan)曾經是兩位後來成為美國總統和國務卿 的男人的家，這裡有123套獨戶住宅，其中大部分是大學高級教員和他們的家屬。他們一生都保留著自己的房子。

這裡的戰鬥是灣區再熟悉不過的故事。幾十年來一直住在自己家中的居民，正在與那些對該地區高昂的住房成本和缺乏發展敲響警鐘的人發生衝突。上聖胡安的問題讓史丹福大學的一些教師陷入了困境，將其變成了一個爭議話題，並就如何解決該地區的住房問題提出了截然不同的觀點。

史丹福大學教授和住房倡導組織提起的一項新訴訟稱，聖克拉拉縣在修改上聖胡安的發展標準後違反了州法律。這些修改是在居民多年來希望保留其社區特色的擔憂之後進行的。這些變化增加了前院的挫折，並限制了單戶住宅和多戶住宅的地塊覆蓋率。

「如果城市和縣可以簡單地迴避州法律並阻止建設住房，那對整個州的公民來說真的很糟糕」，住在附近社區的政治經濟學終身教授肖茨(Ken Shotts)說。他和加州 租房者法律宣傳教育基金正在控告聖縣。

然而，聖縣官員堅稱，他們並沒有讓上聖胡安的建設變得更加困難，並且在法律上是明確的。在5月的一次投票中，選區包括史丹福的縣議員史密提恩（Joe Smitian）將新規則描述為「適度」。

「當我們孤立地看待這個特殊的社區時，很容易忘記史丹福有8000畝的土地」，史密提恩說，「如果想要建造更多的住房，就有相當多的機會和相當多的靈活性。」 他和聖縣法律顧問都拒絕了媒體採訪請求。

上聖胡安和附近的社區是在大學於1885年成立後的幾年內創建的，目標是讓教職員工住在校園裡。但特別是上聖胡安是獨一無二的——它的地塊面積比周邊地區大得多。它過去的居民也是如此。胡佛總統和甘迺迪總統都曾住在上聖胡安。 前國務卿舒茲也是如此。

該社區歷史悠久的房屋，許多已有一個多世紀的歷史，由居民租用，而史丹福擁有他們下面的土地。

在其間的幾年裡，史丹福和聖縣一直在為增加更多住房的前景而鬥爭。史大於2018年就旨在促進更負擔得起的發展向發起聖縣挑戰，但在2020年撤銷了此案。

東灣的住房律師威廉姆斯（Todd Williams）表示，縣監管機構的變動可能屬於法律灰色地帶。聖縣並沒有徹底改變上聖胡安的分區，但改變了法官可能確定的邊緣規則，使住房更加困難。