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南聖荷西1女在車內遭槍殺 警逮1嫌

編譯組／聖荷西2日電

警方稱，9月30日晚上，一名婦女在南聖荷西的一輛汽車中被槍殺，引發了快速調查和搜捕，導致一名嫌疑人在佛萊斯諾被捕。

當天下午6時13分，聖荷西警察接到報案電話稱，一名婦女在Almaden高速公路5000街區的一輛車內神智不清。該街區位於85號高速公路以北，兩側是大型購物廣場。

據聖荷西警方稱，響應人員看到該女子至少中了一槍，並當場宣布她死亡。在聖克拉拉縣法醫驗屍官辦公室正式確認她的親屬並通知死者的近親之前，她的名字尚未公開。

警方表示，隨後的調查在槍擊事件發生後數小時內確定了一名嫌疑人。警探獲得了對一名身分尚未公開的男子的逮捕令。

警方表示，已向地區執法機構發出警報，這男子被追踪到佛萊斯諾，並於10月1日在佛萊斯諾警方和當地幫派特遣部隊的幫助下被捕。預計他將被送回聖荷西，並被關進聖克拉拉縣監獄。

截至10月1日晚間，包括槍擊情況在內的更多細節尚未公布。

這宗槍擊事件是著聖荷西今年發生的第28起凶殺案。2021年同一時間，聖荷西記錄了相同數量的凶殺案。

任何了解槍擊事件信息的人都可以撥打408-277-5283聯繫SJPD兇殺組，或者撥打408-947-7867，或訪問svcrimestoppers.org向矽谷滅罪熱線提供線索。

聖荷西 槍擊 警察

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