屋崙槍案後校園安全再成焦點 家長及當地政要亟求改變

屋崙校園槍擊案後 家長及當地政要亟求改變。（電視新聞截圖）

在9月28日的屋崙 校園槍擊案發生後，家長們發出要讓他們的子女離開學校的威脅。當地政要則呼籲州長採取行動。自開學以來，家長說，槍擊案發生地點King Estate校園的安全問題一直被忽視。

「比如說，當學校裡已經發生刺殺事件、發生用手槍抽打學生、當你已在學校發現一把槍時，你覺得這之後會發生什麽？

家長華雷斯（Mario Juarez）說，他有一個孩子在灣區 技術特許學校Bay Tech Charter讀書。

屋崙警方證實，他們在8月校園發生刺傷和槍枝事件後曾逮捕了一名嫌疑人。

華雷斯同時也是Bay Tech特許學校的家長顧問。他說，特許學校對屋崙聯合學區 的無所行動非常擔心，所以自己聘請了保安人員。 一家獨立的保安公司證實，該保安是上周三被槍殺的六人之一。

華雷斯說，這名保安在腿部被擊中後繼續試圖拯救學生。「他是個英雄」，他說。「他用自己的身體擋住子彈，使那些子彈不至於打到孩子身上，打到教室裡」。

自9月29日以來，灣區技術學校的家長和工作人員一直在開會。許多人威脅說，由於校園的安全問題，他們不會再回學校。他們還呼籲該學區的學監下台。

NBC灣區電視台聯繫了學區，詢問家長們的指控，以及學區在此前的事件後是否做出了任何改變。該學區此前表示正在審查其安全協議，但拒絕進一步評論。

「他們沒有制定任何額外的規則，沒有做任何事情來保護這些孩子」，華雷斯說。「我們的兒女們一直被置於危險境地」。

華雷斯說，其他受害者之一是一名學生，背部中了四槍。槍擊發生時在Rudsdale學校工作的一名木匠正在接受生命急救。

屋崙市議員加洛（Noel Gallo）呼籲州長紐森（Gavin Newsom）宣布槍枝暴力問題進入緊急狀態。「我們需要來自公路巡警、警長部門、BART警察的所有支持」，他說。

加洛還在給高層領導寫信，要求提供更多的資源，包括用於預防層面的資金，讓警察重新進駐學校，並探索更嚴厲的槍枝法律。

「這絕對是一個緊急狀況」，他說。「我還得失去多少年輕人的生命？還要多少？實際情況就是，這些是服務不足的社區。

家長們和當地政要認為，對學校安全的呼籲是靠每個人的努力來響應的。加洛說：「我們必須記住，歸根到底，那些在街上的都是我們自己的孩子。」