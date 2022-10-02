高鐵子彈列車有望2033駛進金山 估價從450億到1000億

如一切順利，子彈列車可能會在2033年底到達舊金山。（美聯社）

加州 政府雄心勃勃的基礎設施項目，連接洛杉磯和舊金山 的500英哩的高速鐵路系統，將使乘客在大約2小時40分鐘內從一個城市抵達另一城市。但自從加州高鐵管理局High-Speed Rail Authority在2015年首次破土動工以來，這一世紀工程一直受到法律挑戰、施工延誤和州府會領導人之間的分歧的困擾。同時，成本也急劇上升，整個系統的估計價格現在超過1000億美元，與最初450億美元的估計相差甚遠。如今，在該倡議通過近14年後，仍未見一英哩的鐵路建成。

雖然鐵路系統的批評者認為，這是一個笨重的、超昂貴的項目，但它的支持者認為，高速子彈列車是一個具有成本效益的、環保的替代方案，可以取代南北加州常年堵塞的高速公路和機場。加州選民在2008年以微弱優勢批準了該倡議，指定了99億5000萬美元的債券，加上聯邦資金，將用於建造高鐵項目。

雖然早期計畫要求在2020年之前在全州範圍內完成軌道的核心部分，但到目前為止，施工僅限於穿越人口稀少的中央谷地的171英哩路段。州高鐵管理局在那裡花費了超過14億美元購買房產，這個過程是造成延誤的主要原因。

此外，任何大型基礎設施項目都需要一些前期步驟，必須在施工開始前進行。但由於州鐵路局為花費其撥款的時限所困，先破土動工，並在此過程中完成影響和其他報告。這種跳躍式的方法引來許多法律官司，也導致工期延誤。

現在，官員們正試圖將錯誤中獲得的經驗教訓，應用於下一階段的發展，即在該州的沿海大都市之間修建鐵路線。儘管該項目起步緩慢，但鐵路局在2022年取得了重大進展：今年早些時候，該機構的董事會批准了兩個灣區 路段的初步計畫，一個是從中央谷到聖荷西，另一個從聖荷西繼續到舊金山。

除了灣區的兩個路段，該機構的董事會在今年早些時候還簽署了另外兩個項目路段的初步計畫：洛杉磯和布班克之間14英哩的路線，以及布班克和棕櫚谷之間30英哩的路線。他們最近已經開始通知那些房產可能受到影響的人。

那些房產位於鐵路線上的人，在這個問題上幾乎沒有發言權。即使他們抵制搬遷，鐵路官員也可以將徵用土地作為 「最後的步驟」，這是一個法律程序，政府可以提出主張，將私人財產的所有權用於公共用途。法庭之爭平均要持續一年以上。

此外，今年夏天，鐵路局還取得了另一巨大的勝利：州議會的民主黨領導人同意撥放2008年投票倡議中剩餘的42億美元的債券資金。