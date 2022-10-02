灣區多個文藝社團舉行金秋聯歡會 演出者均齡破60歲

灣區多個城市的旅美華人老年文藝社團在佛利蒙彩虹湖畔藍亭，舉行金秋聯歡會。（李競芬提供）

灣區多個城市的旅美華人 耆英文藝社團日前齊聚在佛利蒙彩虹湖畔藍亭，舉行金秋聯歡會。參加聯歡會的藍亭舞蹈隊、北門公園舞蹈隊、欣宜舞蹈隊、園中緣舞蹈隊，共演出19個節目，包括舞蹈、合唱、獨唱、笛子、二胡、口琴獨奏、快板、太極劍等。主辦單位介紹，當日參加演出者平均年齡60歲以上，最年長的已屆80高齡。整個聯歡會持續了近3個小時，氣氛歡樂祥和，除了親朋好友前來助陣觀看，也吸引了公園裡眾多遊人的目光。

北加州 華體會總執行長李競芬攜廣場舞總指揮林蓉，以及前薩拉度加學區委員高維君到場。她向眾人表示，今年是華體會成立20周年大慶，也彰顯了華體會「華體20，砥礪奮進」的口號。佛利蒙市長高敘加也到場致意，她致詞時表示，雖然全世界約有五分之一的人口是華人，但在美國華人依舊是少數族裔與弱勢群體，大家必須積極為華人自己發聲，才能真正維護權益。正在競選州參議員的高敘加，也呼籲華人踴躍投票 ，並且希望選民能支持她進軍加州參議會。

策畫和組織金秋聯歡會的楊潔是藍亭旅美華人之家的群主。她從起心動念到正式演出歷時逾3個月，策畫、布置、協調、監督等一系列的工作都親力親為。而且，她有一隻眼睛已失明，但還是細讀每一條訊息並安排活動，精神令人感佩。

另外，當天活動還有藍亭舞蹈隊跳曳舞表演、王茂源的京劇太極演出、大平老師的49式陳氏太極單劍，成芳、種青等三位老師的48式長穗劍、楊光明老師的笛子、景世光老師的二胡、王祥義老師的口琴，潘玉琴大姐的京歌「梅花賦」等，帶給觀眾文化饗宴。活動最後是集體鍋莊舞「格桑拉」，將氣氛推上最高潮。