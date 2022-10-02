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灣區多個文藝社團舉行金秋聯歡會 演出者均齡破60歲

記者李榮／佛利蒙報導
灣區多個城市的旅美華人老年文藝社團在佛利蒙彩虹湖畔藍亭，舉行金秋聯歡會。（李競芬提供）
灣區多個城市的旅美華人老年文藝社團在佛利蒙彩虹湖畔藍亭，舉行金秋聯歡會。（李競芬提供）

灣區多個城市的旅美華人耆英文藝社團日前齊聚在佛利蒙彩虹湖畔藍亭，舉行金秋聯歡會。參加聯歡會的藍亭舞蹈隊、北門公園舞蹈隊、欣宜舞蹈隊、園中緣舞蹈隊，共演出19個節目，包括舞蹈、合唱、獨唱、笛子、二胡、口琴獨奏、快板、太極劍等。主辦單位介紹，當日參加演出者平均年齡60歲以上，最年長的已屆80高齡。整個聯歡會持續了近3個小時，氣氛歡樂祥和，除了親朋好友前來助陣觀看，也吸引了公園裡眾多遊人的目光。

加州華體會總執行長李競芬攜廣場舞總指揮林蓉，以及前薩拉度加學區委員高維君到場。她向眾人表示，今年是華體會成立20周年大慶，也彰顯了華體會「華體20，砥礪奮進」的口號。佛利蒙市長高敘加也到場致意，她致詞時表示，雖然全世界約有五分之一的人口是華人，但在美國華人依舊是少數族裔與弱勢群體，大家必須積極為華人自己發聲，才能真正維護權益。正在競選州參議員的高敘加，也呼籲華人踴躍投票，並且希望選民能支持她進軍加州參議會。

策畫和組織金秋聯歡會的楊潔是藍亭旅美華人之家的群主。她從起心動念到正式演出歷時逾3個月，策畫、布置、協調、監督等一系列的工作都親力親為。而且，她有一隻眼睛已失明，但還是細讀每一條訊息並安排活動，精神令人感佩。

另外，當天活動還有藍亭舞蹈隊跳曳舞表演、王茂源的京劇太極演出、大平老師的49式陳氏太極單劍，成芳、種青等三位老師的48式長穗劍、楊光明老師的笛子、景世光老師的二胡、王祥義老師的口琴，潘玉琴大姐的京歌「梅花賦」等，帶給觀眾文化饗宴。活動最後是集體鍋莊舞「格桑拉」，將氣氛推上最高潮。

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