保護學生免被騷擾 沙加緬度學校附近禁設遊民營地

9月30日起，沙加緬度學校、托兒所附近營地不得設立遊民營地。（翻攝自KCRA 3）

沙加緬度縣兩項禁止露營的法令生效幾天後，沙加緬度副市長阿什比（Angelique Ashby）和議員哈里斯（Jeff Harris）要求所有學校、日托中心和托兒中心周圍，必須設置500英尺的營地緩衝區，意味著這區域內不得設立任何營地。這項法令主要原因是上周沙加緬度有遊民 騷擾中學生，而導致附近家庭與居民擔憂。

沙加緬度限制營地設立範圍，主要原因是想保護學童安全。（翻攝自KCRA 3）

該法令將於9月30日生效，沙加緬度將禁止在以下地區露營，包含：一、在關鍵基礎設施或關鍵基礎設施出入口25英尺內。二、高達1000英尺的地點。三、惡劣天氣下，在山火 或洪水 風險區域內及30英尺內。四、青年服務設施、公私立小學、中學以及公共圖書館25英尺內。

根據KCRA 3報導，由於議員們要求的是對現有條例的修訂，因此更改將立竿見影，只要議會通過，就可以立刻實施。

不少沙加緬度居民表示，他們相當支持這項法令，保持公共人行道暢通，並希望法令能得到「徹底執行」。居民Stephanie Crow接受KCRA 3採訪時表示，她多年來一直帶著孩子走路上學，但現在已買另一輛車來專門接送她七年級的女兒上學，因為她真的非常缺乏安全感。

阿什比表示，雖然他們積極立法希望保障學生們的安全權益，但是也擔心學校周圍沒有相關的人員配置，也可能導致落實不徹底。她表示，希望此法令能獲得沙加緬度縣緊急服務辦公室內的警員們支持，甚至讓警方參與，針對這些不符合規定的遊民、不清理人行道的人們，施以輕罪。

阿什比表示，10月11日議會將再開一場會議，除了針對清理遊民營地的細節討論外，同時也將針對American River Parkway和Dry Creek Parkway兩地的營地進行更多單獨法令的討論，包含不得堆放家具及其他物品，不得使用易燃液體的發電機等細節。