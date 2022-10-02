沙加緬度喬利公園 續辦萬聖節Trunk or Treat活動

「Trunk or Treat」活動是將車子和後車廂布置得有萬聖節氣氛，小朋友經過車子就可以討糖吃。（翻攝自ABC10）

位於南沙加緬度的「喬利公園」（Chorley Park）去年首度舉行「Trunk or Treat」活動，獲得鄰里的好評，今年將繼續舉行第二屆活動，時間將在10月29日，邀請社區及各個家庭收集糖果、裝飾汽車 後車廂，讓更多家庭參與，也希望這活動將成為當地社區固定盛事。

南沙加緬度的「喬利公園」（Chorley Park）今年將舉行第二屆「Trunk or Treat」活動。（翻攝自ABC10）

「Trunk or Treat」活動是由南沙加緬度居民金（Matt King）組織舉辦。他表示，這是一件非常有趣、有意思的事情，以往「喬利公園」都會舉行萬聖節 活動，但近幾年來公園的品質下滑，許多新移民、社區居民也較少使用公園設施，因此去年才想到盛大舉行萬聖節活動，希望活化地方社區的活力。

金和他的妻子組織了社區成員，還有當地警察 、消防部門，在2021年的Trunk or Treat上嶄露頭角。他們說，去年有11台汽車在後車廂發糖果，服務了150個小朋友，糖果總數可能有超過300磅，希望今年能有更多汽車參與，甚至當地有些汽車、骨董車俱樂部也能來參加，讓更多小朋友可以參與活動。

地方居民Kristina Rogers表示，「喬利公園」以前真的有些犯罪和設備不足等問題，去年為了萬聖節活動，許多周圍鄰居都出動，自願性的來修復公園、整理公園，希望能藉由活動，讓「喬利公園」成為一個更受歡迎的公共空間。