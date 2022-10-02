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沙加緬度州大慶中秋 促進族群融合

李元慶／供稿
加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有助於其它族裔了解中華節日習俗。（李元慶提供）
加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有助於其它族裔了解中華節日習俗。（李元慶提供）

9月17日加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有助於其它族裔了解中華節日習俗，幫助華裔年輕一代傳承中華文化，也讓首府華人有機會共度金秋月餅佳節。

加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有...
加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有助於其它族裔了解中華節日習俗。（李元慶提供）

這是二埠華人社區疫情以來，第一次大型公眾活動，帶來了久違的歡樂熱鬧的節日氣氛，展現了各族裔多元文化傳統的豐富。1st Position Dance Academy老師羅中、竇寰宇組織多個華人業餘文藝團體，還有苗人和印度裔的舞蹈隊，表演了接近兩個小時。

劇院周圍義工們各顯身手，擺設了剪紙、書法、篆刻、畫臉譜、手工泥人、小工藝品等免費攤位，還有大家可以品嘗到的中華蓮花餡、棗泥、五仁餡月餅。

美國是由移民組成的國家，孩子們接觸別的族裔文化，了解自己族裔的傳統文化，能夠幫助他們將來適應美國的多元文化。Grace Liu是濟南-薩克拉門托姊妹城市協會的主席，這次活動的主要牽線人。她體現出高效的組織能力，在短時間裡，聯繫了首府地區的主要華人團體，成功地舉辦了這次文化活動。

Amy Liu是沙加緬度州大的華裔教授和員工協會的現任主席。她大清早就來到校園，和任欣等一同安排會場和場外的布置。James Rae和Kunyi Chen是節目的主持人，中英文交替，給演出增添了色彩。

加州華人醫生協會的郝名華、程麗蓉、楊英波、鄭元利、範大立、李天虹和鄭德義醫生一如既往，為這次活動給出了醫務急救支持，堅守了四個小時，為大家解除了後顧之憂。

加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有...
加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有助於其它族裔了解中華節日習俗。（李元慶提供）

華人工程師協會和長城中文學校的史小青、周科、李達、付繼紅、段練、王進榮、查金星、沈壯、魏育生等，保障了音響效果。他們還負責頗受歡迎的書法、剪紙和篆刻攤位。

國慶委員會的羅東民、商協會的張中春、中穀新新聞 （SHIDAI 傳媒）、李元慶、曾紅、Jack Cao、劉惠芹還有Elite Travel的Annie Qi、陳佳等都來到現場幫助支持。

眾人拾柴火焰高，首府地區的華人有著170多年的移民歷史，中華豐富悠久的文化傳統，在這塊土地上生根開花，發揚光大。

加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有...
加州州立大學沙加緬度分校（CSUS）校園舉辦中秋慶祝活動，800多人參加，活動有助於其它族裔了解中華節日習俗。（李元慶提供）

此活動由沙加緬度州大亞洲研究計畫（Asian Studies Program）贊助場地，濟南-沙加緬度姊妹城市協會（Jinan-Sacramento Sister Cities Corporation, JSSCC）主辦；1st Position Dance Academy 協辦。

並獲得大沙加緬度地區春節文化聯合會、中國國慶日基金會（China National Day Foundation, CNDF）、加州華人工程師協會（California Chinese Engineers Association, CCEA）、Sac State CAFSA （Chinese American Faculty and Staff Association）、沙加緬度中華文化基金會（Sacramento Chinese Culture Foundation, SCCF）、加州華人醫學會（Chinese American Medical Association of California, CAMAC）支持；本地多所高中的中文班學生提供志願服務；Dr. Judy Wong捐助了這次活動的月餅品嘗；Robert Lin和Helen Yang為義工贊助了披薩和瓶裝水。

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