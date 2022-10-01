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加州740萬人 退休生活沒保障

編譯組／綜合報導
52%的加州職人沒有退休金或401(k)保障。（報系資料照片）
52%的加州職人沒有退休金或401(k)保障。（報系資料照片）

AARP樂齡會最新統計發現，52%的加州職人沒有退休金或401(k)保障，換算成人數為740萬人。加州政府雖然早在2019年就推出自動扣款的CalSavers退休計畫，幫18歲至64歲有工作的人自動存退休金，但是很多人不知道。目前僅有38萬4000人開立CalSavers帳戶，州府計畫強制五人以上的公司在2023年6月前替員工加入，五人以內的期限則為2025年12月。

退休金或401(k)保障的產業差異相當大，高流動性與低薪產業多半不提供，如餐飲住宿業僅有30%勞工加入，垃圾清潔工為38%，建築工人雖然達到62%，但是仍不及專業員工的86%。加州政府設立CalSavers的目的也就是幫這些流動性高、只領基本工資的低收族群存退休金，每個月從薪資裡扣5%作為退休準備金，但是勞工可以自行提高或退出。洛杉磯時報訪問到的一名61歲職人最近就乾脆領了全部620元，「因為生活實在過不下去了」。

在企業不提供退休金或401(k)保障，又不幫加州工人加入CalSavers的情況下，只靠社會安全老年給付的1500元，真的很難過活。職業專家感嘆，「很多只領基本工資的人，工作了30年，卻無法安享退休後的30年生活」。加上推出時，許多人已經將屆65歲的退休年齡，以基本時薪15元計算，年薪才3萬1200元，就算加入CalSavers也存不到什麼錢，退休後成為「下流老人」（old-age poverty）的風險極高。

例如過去19年都在領基本工資的Steven Johnson，既沒有退休金，也無401(k)保障，身體病痛讓他現在只能一周工作兩天，去年年薪1萬1000元，「等於沒法退休」。過去38年都在當洛杉磯國際機場裝卸員的Clara Mesa，雖然時薪漲到18元，還有401(k)的2萬元，但是擔心錢不夠用的她，現在只敢住月租500元的車庫，「因為2萬元根本一眨眼就會花完」。

不過對於還年輕的勞工來說，CalSavers還能算是多一層的保障，因為美國人本來就不喜歡主動存錢，AARP樂齡會的調查就發現，如果從工資內扣款，參加意願會增加15倍，如果是由雇主主動申請加入，同意的比例更達20倍。年輕還有工作時每個月存5%或更多，老了自然擔心就少些。

但是長遠來說，加州「下流老人」的問題還是值得重視，因為最新研究發現，美國人在65歲退休後，活到90歲的比例越來越高，為了支付至少20年至25年的退休生活，柏克萊加大（UC Berkeley）的研究發現，加州人在65歲退休前至少得存到年收入的七倍以上。

退休金 加州 401(k)

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