加州逾15人公司 明年起公開薪資 違者最重罰1萬元

加州參議員麗蒙。（美聯社）

加州 參議會Senate Bill1162法案將於2023年1月1日生效，屆時雇用15名與以上員工的公司都將依法公開薪資結構，以供加州公平就業與住房局（Department of Fair Employment and Housing）查核薪資是否有結構性的不平等現象。

SB 1162的「前身」是Senate Bill 973，後者在2020年通過時，僅要求100名以上雇員的公司申報薪資，這次的新法則將門檻拉低到15人以上。

申報薪資的作法，當然引起商界反彈，他們主張政府可能公開私人企業的薪資等級，影響員工對公司的信任。

不過，起草的參議員麗蒙（Monique Limón）則說，此法是婦女與有色人種獲得公平薪資待遇的一大進步。

雖然美國早在1996年就宣布了Equal Pay Day，期使婦女的薪資水平能夠接近男性，但是當年的婦女薪資只有男性的74%，2020年普查時也只升到83%。因此，支持SB 1162的輿論認為，正因為薪資是不能說的秘密，才會助長不平等待遇；而且就算SB 973已經生效近兩年，薪資不平等的狀況仍未見改善。

企業同工同酬協力公司Trusaic的調查發現，在職位相同下，加州女性總共比男性少賺了460億元，有色人種更比白人少拿了610億元。

加州政府另一份針對600萬勞工 的分析則指出，就算女性能與男性以同樣薪資獲聘，但最終薪津較高的男性還是占了64%，女性只有36%。同時，拉美與非裔員工年薪低於3萬679元的比例明顯高出白人與亞裔。

SB 1162另外也附有罰則，如果員工申訴公司同工不同酬，罰鍰可由每案100元至1萬元不等。因此，獲得薪資公開資訊的應徵者，在面試談薪資時將更有籌碼，因為全國婦女法律中心（National Women's Law Center）發現，知道薪資空間的婦女與有色人種更敢於談薪資、也更容易成功。

SB 1162較SB 973更進一步的還有，包工超過100人以上的業者也須申報薪資結構，因為大量使用包工的保全與維修業，經常雇用眾多移民、低收入 者，與其他易受侵權的勞工。因此參議會Committee on Labor, Public Employment and Retirement認定，此一設計將對薪資公平與州府建案更具影響力。