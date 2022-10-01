被控違法發槍證 聖縣警長涉貪案開審 警員作證

聖他克拉拉縣警長史密斯貪腐案開審，陪審團聽取初步證詞，將決定史密斯是否應於1月任期結束前幾周被解除公職。（美聯社）

聖他克拉拉縣警長史密斯（Laurie Smith）民事貪腐案9月30日開始審判，陪審團聽取的初步證人證詞，將決定史密斯是否應於明年1月任期結束前幾周，被解除公職。

史密斯面臨民事大陪審團去年提出的六項不當行為指控：其中五項指控她涉及徇私、違法發放隱蔽式攜帶武器許可證，另一項是控告她阻礙具爭議性的監獄 囚犯受傷調查。

若她被判有一項指控有罪，將被迫離開自1998年當選加州 第一位女警長以來、已擔任六個任期的聖縣警長一職。今年3月，她選擇不連任第七個任期，理由是貪腐指控帶來的政治陰影，以及過去一年縣議會的嚴格審查。

警員葛倫諾(Richard Glennon)是法庭作證人之一。2016-2019年期間，他擔任專門槍枝許可證申請的公共關係人。這是他首次公開作證，表明批准隱蔽式攜帶武器許可證，是由史密斯與少數幾名親信顧問核定，而非透過具一致性的方法。

葛倫諾作證指出，具有「名人地位」(celebrity status)或公眾人物更有可能獲得許可證，包括專業運動員 、紀錄顯示聖荷西鯊魚隊球員是許可證獲取人之一，以及當地政客與有影響力的企業主與公司主管。他說，較不顯眼的申請文件被放在櫃子哩，很少會再次審核。

2010-2016年期間擔任史密斯辦公室助理華萊斯(Linda Wallace)也出庭作證；她敘述處理隱蔽式攜帶武器許可證與申請的一般方法，表示自己從未被指示寄出拒絕信。這可能支持民事大陪審團的指控，史密斯辦公室沒有在法定90天期限內回覆申請人。

不過，史密斯堅決否認民事大陪審團的指控；她的律師羅比(Allen Ruby)辯稱，沒有證據顯示警長特別批准無效的槍枝許可證，或拒絕合法的許可證，並且徇私偏袒的指控過於模糊，無法證實。

民事大陪審團指控的審判與刑事審判相似，關鍵區別在於，對任何罪名的判決，將導致被強行免職並禁止再次擔任民選職位。審判預計將至少持續至11月，任何有罪判決，將可能導致史密斯在1月任期結束前幾周離職。