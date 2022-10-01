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普萊斯、威利競逐 阿拉米達縣可望出現首位非裔地檢長

編譯組／阿拉米達縣9月30日電
阿拉米達縣可能出現史上首位非裔地檢長。圖為普萊斯。（美聯社）
阿拉米達縣可能出現史上首位非裔地檢長。圖為普萊斯。（美聯社）

無論是民權律師普萊斯（Pamela Price），還是首席助理地檢官威利（Terry Wiley），都將很快創造歷史，成為阿拉米達縣第一位非裔地檢長。

9月29日晚上，這兩名在虛擬論壇上爭論他們對安全和正義的看法，11月7日將是他們的決選之日。在6月6日的選舉中，普萊斯和威利是取代即將退休的地檢長歐瑪莉（Nancy O'Malley）的最主要候選人。儘管威利有相當大的籌款優勢，截至6月30日，他已籌集66萬8600元；普萊斯只籌集近40萬7500元，但普萊斯獲得43%的選票，而威利只有27%。

論壇上，在地檢官辦公室工作33年的威利，稱自己是一名受過考驗的領導人；他將採取有分寸的改革方法，同時努力使街頭安全。威利曾負責重罪審判小組和少年組，目前負責該機構的多樣性、公平和包容性部門。

普萊斯最初是為貧困客戶提供辯護律師，自1991年以來一直是經辦各種民權案件的私人律師，她把自己塑造成一個在尋求正義和糾正不公正方面，有幾十年經驗的領導人。她承諾絕不將兒童作為成年人起訴，擴大使用恢復性司法方案，並停止利用地檢辦公室的影響力，來阻止人們獲得假釋。

威利也承諾不把兒童當作成年人來審判，不過在其他進步政策方面，例如對無期徒刑的人重新判刑，他說他會根據具體情況來看待問題。威利堅持認為，他是一個變革者，普萊斯在管理方面的經驗不足以承擔地檢長的角色。但普萊斯卻反覆表示，威利領導的地檢長辦公室以嚴厲的做法蹂躪了非裔和棕色人種社區。

在減少槍枝暴力的問題上，威利認為降低犯罪率是要點；普萊斯卻稱會起訴助長幽靈槍行業的製造商。

候選人之間的一個爭論點是聖他利達監獄；普萊斯稱現金保釋對窮人不公，並補充說她將大幅減少審前拘留。威利稱，被關押在聖他利達的大多是因為嚴重的或暴力的重罪，現金保釋過於實用。兩人均承諾永遠不尋求死刑，但對無假釋的終身監禁判決態度有異。

該論壇由北加州公民自由聯盟阿拉米達縣分會等組織共同舉辦。

阿拉米達縣可能出現史上首位非裔地檢長。圖為威利。（美聯社）
阿拉米達縣可能出現史上首位非裔地檢長。圖為威利。（美聯社）

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