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抑油價 加州州長紐森准冬季混合油提前賣

編譯組／美聯社沙加緬度30日電
為了降低油價，加州州長紐森9月30日宣布允許煉油廠開始銷售冬季混合汽油。沙加緬度一家加油站30日的普通汽油每加侖油價高達6.49元。（美聯社）
為了降低油價，加州州長紐森9月30日宣布允許煉油廠開始銷售冬季混合汽油。沙加緬度一家加油站30日的普通汽油每加侖油價高達6.49元。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）9月30日宣布，煉油廠可提前開始銷售冬季混合汽油，以緩解加州燃料價格飆漲的現象。此外，紐森還呼籲立法對石油公司加徵新稅，並將稅金歸還給納稅人。

根據美國汽車協會（AAA）公布的數據，加州30日每加侖油價平均為6.3元，遠高於全美平均3.8元。紐森在推特上傳一段影片談到石油業者時說：「他們在敲詐我們！」

然而，石油業者代表稱，加州油價高於美國其他地區是加州法律造成的，因為加州法律規定，煉油廠在炎熱月份必須生產溫室氣體排放較少、但成本較高的夏季混合汽油，大多數煉油廠要到11月才能改銷售溫室氣體排放較多的冬季混合汽油。

AAA附屬機構南加汽車俱樂部（Southern California Automobile Club）發言人舒普（Doug Shupe）指出，改銷售冬季混合汽油可以為消費者節省每加侖15到20分錢。他說：「如果每加侖油價漲破七元，那麼，每加侖省15分錢對消費者來說並沒有多大意義。」

舒普表示，油價飆升的部分原因是供應有限，因為一些煉油廠出於定期維修和其他問題停工。負責監督煉油廠的加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）表示，造成油價飆升的原因還包括煉油廠火災和伊恩颶風（Hurricane Ian）。

儘管加州採取十分嚴格的氣候政策，但石油業者對加州的政治和經濟具有一定的影響力。紐森30日的行動說明了他面對的複雜現實，他企圖讓加州擺脫對石油和天然氣的依賴，但同時要應對經濟面的現實。

例如，今年稍早，紐森政府藉助石化燃料發電機和發電廠生產電力，以避免在熱浪期間實施輪流停電措施。

西部州石油協會（Western States Petroleum Association）發言人格林（Kara Greene）表示，透過呼籲空氣品質管理局讓石油公司提早銷售冬季混合汽油，代表紐森承認加州法律與油價飆漲有關。

格林表示，煉油廠通常在春季或秋季進行維修，因為他們需要時間準備冬季汽油混合物。格林認為，紐森如果真的想降低油價，他可以暫停徵收汽油稅或放寬其他規定。

格林說：「他是有意做出這項決定，試圖把責任推卸給石油業者。」

紐森表示，煉油廠已經開始生產和儲存汽油，他預測，放寬煉油廠規定將使加州汽油供應量增加5%到10%。

加州空氣資源委員會說：「與暫時放寬限制可以提供的公眾利益相比，這項行動對空氣品質造成的影響可以說是微乎其微。」

加州 石油 紐森

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