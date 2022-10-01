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聖荷西住房短缺 全美最嚴重 潛在賣家持續觀望

編譯組／灣區30日電
導因於房屋供應有限，聖荷西住房危機比美國任何一個大城市都來得嚴重。(Getty Images)
導因於房屋供應有限，聖荷西住房危機比美國任何一個大城市都來得嚴重。(Getty Images)

導因於房屋供應有限，聖荷西住房危機比美國任何一個大城市都來得嚴重。根據房屋服務研究工具機構「安吉」(Angi)最新報告，包括聖荷西、桑尼維爾、聖他克拉拉在內的聖荷西都會區，在住房供應方面比華府、舊金山與波士頓等其他主要都會區的情況更糟。

研究採用多個因素，包括市場上新房的上市掛牌率、進出都會區的居民數量與房價變化。報告指出，和去年相較，聖荷西都會區今年上市的房屋數量減少了近20%，於此同時，房價上漲7.5%。專家表示，房價飛漲與供應有限的模式，是整個灣區持續住房短缺的結果。

聖荷西州大城市與地區計畫教授馬瑟(Shishir Mathur)表示，房屋供應一直是聖荷西與灣區其他城市的問題。城市沒有建造足夠房屋因應持續增長的人口與就業機會。

疫情期間，房屋上市率降低可部分解釋聖荷西都會區房市情況，儘管疫情期間的低貸款利率導致房屋的巨大需求，但由於疫情後貸款利率上升，購房的可能性減少。同時，擁有房屋已有幾十年的潛在賣家，不願將房屋投入市場而持續觀望。

儘管如此，6月份房屋在市場上的平均上市時間為13天，賣家的成交價平均比要價高於5.6%。聖荷西都會區有數千計的空置未上市房屋，將潛在買家拒之門外，並承受競爭激烈的租賃市場。此外，聖荷西平均每月貸款額(包括付稅與保險)超過9000元，需要家庭年收入約21萬6000元才可負擔。

「聖他克拉拉縣房地產經紀人協會」會長法瑞拉(Lisa Faria)表示，住房成本仍高，需求仍遠超過供應。對有意在聖荷西都會區買房的人來說，競爭激烈。然而，若買家獲得貸款申請預先通過，可以提出具競爭力的報價。

Compass房地產經紀人摩爾(Robert Moore)表示，自2012年以來，聖荷西房價已漲了兩倍，儘管利率上漲，但房價也將持續上漲。

研究指出，建築材料短缺與施工延誤，也造成住房短缺。長期以來，建築成本一直是城市裡的可負擔房屋障礙。摩爾表示，由於昂貴的城市相關費用以及租金控制政策，開發商將房屋建設轉移到其他更符合商業現實的城市與州。為了加強發展，聖荷西必須改變路線，取消意識形態導向的立法，採用實際可行的商業責任立法。

馬瑟指出，高房價正在掏空中產階級。有許多人無法負擔買房，甚至租房，這些人在一定程度上被阻擋搬進灣區。

聖荷西 房價 貸款

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