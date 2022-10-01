我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

陽明交大校長林奇宏 訪灣區會校友

記者李榮／灣區報導
國立陽明交通大學校長林奇宏（右二）訪問灣區，右一為基金會董事長梁華哲。（記者李榮／攝影）
國立陽明交通大學校長林奇宏（右二）訪問灣區，右一為基金會董事長梁華哲。（記者李榮／攝影）

台灣的陽明大學與交通大學在2021年2月1日正式整併，成為「國立陽明交通大學」。陽明交通大學首屆校長林奇宏近日訪問伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign，UIUC），並於回程途中訪問灣區，拜訪校友以及貿聯集團（BizLink）、台達電（Delta ）等公司。林奇宏指出，合校經歷了很長的歷程，而過程中當然必須面對很多挑戰，但相信合校整合優勢，更能發揮縱效。

「我們一直在看未來的趨勢是什麼。」林奇宏表示，合校必須面對很多磨合，而他自己認為的三部曲是「穩定中，求融合」、「融合驅動改變」、「改變方能超越」。其中跨領域的創新就是合校應該努力的方向之一，而醫療與科技的結合就是將來重要的趨勢之一。陽明交大醫學系現在除了一般的醫師組，還創了台灣的先例，設置醫師科學家組，以及醫師工程師組，讓醫學背景與工程背景的專業人才，能夠互相了解彼此的需求。

他表示，在醫學與科技的跨領域教學及研究上，伊利諾大學香檳分校已經有六、七年的整合經驗，因此這次到該校訪問，也了解香檳分校對於醫學及工程課程方面的設計。同時，這次也與伊大香檳分校討論到交換學生的計畫，透過混合線上與實體的課程，希望凸顯雙方的優勢，互相提供更好的學習環境。

交通大學與陽明大學合併後，國立陽明交通大學有九個校區，設有六位副校長，其中兩人兼任陽明和交大兩個雙主體校區的「校務長」。林奇宏表示，兩校合校之後，開放學生跨校園的互相選課，校方也積極鼓勵融合，希望真正做到合併產生的效果，期待陽明交通大學融合成為「一個學校」。當然，也會不斷努力，讓兩校合校過程之中的摩擦能減到最小。

國立交通大學基金會（The NCTU Foundation, 簡稱交大基金會）成立於2015年，是加州501C（3）非營利組織。由於新冠肺炎疫情的延續，交大基金會在過去兩年多之間，除了線上會議，並沒有舉辦實體活動。但是，校友們對於學校的熱情捐款並沒有減低。從2016年到2022年6月，交大基金會已匯給學校近190萬美元。基金會的董事長是梁華哲，而梁華哲也是貿聯的共同創辦人。

基金會會長是蕭婷玉，五位董事為前校長張懋中、校友卓允中、李廣益、林元闔、吳錦城、及吳文燦。交大基金會網址: https://nctu-foundation.org/foundation。聯繫交大基金會: [email protected]

蕭婷玉表示，國立陽明交通大學合校之後，這次是首任校長參訪利諾大學香檳分校（UIUC），而且還特別過境加州與校友聚餐，許多校友都振奮不已。

林奇宏參訪貿聯集團（BizLink）。（記者李榮／攝影）
林奇宏參訪貿聯集團（BizLink）。（記者李榮／攝影）
林奇宏暢談自己的合校三部曲。（記者李榮／攝影）
林奇宏暢談自己的合校三部曲。（記者李榮／攝影）

醫學 加州 疫情

上一則

聖荷西住房短缺 全美最嚴重 潛在賣家持續觀望

下一則

雪佛龍出售聖拉蒙總部 更多員工轉移德州

延伸閱讀

旱期用水過度 東灣3屋被公開點名 開罰120元

旱期用水過度 東灣3屋被公開點名 開罰120元
加州州府是灣區房地產最大業主 總計3361筆

加州州府是灣區房地產最大業主 總計3361筆
夏樂市橄欖樹基金會 10/22起義診2天

夏樂市橄欖樹基金會 10/22起義診2天
中華人民共和國73周年慶 灣區華人升旗

中華人民共和國73周年慶 灣區華人升旗
郎朗基金會公益晚宴 妻同台獻奏

郎朗基金會公益晚宴 妻同台獻奏

熱門新聞

最新研究指出，位於矽谷西側，少為人知的地質斷層可能會每隔250年到300年引爆一次大震。這一斷層在圖中標記20和24區間。（美國地質調查所網站截圖）

史丹福研究：矽谷西側「少為人知」斷層 恐爆大地震

2022-09-29 02:18
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
家長威爾森(Chanwe Wilson，右)得知女兒博納德（Charae Pollard，左）平安，特別開心。（記者劉先進／攝影）

北加奧克蘭校區大規模槍擊6傷 「關鍵5分鐘」學生躲過悲劇

2022-09-29 02:20
SLAC國家加速器實驗室研發全球最大數位相機。(SLAC國家加速器實驗室官方臉書)

史丹福研發全球最大數位相機…重達3噸 有如迷你貨車

2022-09-30 13:18

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機