陽明交大校長林奇宏 訪灣區會校友

國立陽明交通大學校長林奇宏（右二）訪問灣區，右一為基金會董事長梁華哲。（記者李榮／攝影）

台灣的陽明大學與交通大學在2021年2月1日正式整併，成為「國立陽明交通大學」。陽明交通大學首屆校長林奇宏近日訪問伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign，UIUC），並於回程途中訪問灣區，拜訪校友以及貿聯集團（BizLink）、台達電（Delta ）等公司。林奇宏指出，合校經歷了很長的歷程，而過程中當然必須面對很多挑戰，但相信合校整合優勢，更能發揮縱效。

「我們一直在看未來的趨勢是什麼。」林奇宏表示，合校必須面對很多磨合，而他自己認為的三部曲是「穩定中，求融合」、「融合驅動改變」、「改變方能超越」。其中跨領域的創新就是合校應該努力的方向之一，而醫療與科技的結合就是將來重要的趨勢之一。陽明交大醫學 系現在除了一般的醫師組，還創了台灣的先例，設置醫師科學家組，以及醫師工程師組，讓醫學背景與工程背景的專業人才，能夠互相了解彼此的需求。

他表示，在醫學與科技的跨領域教學及研究上，伊利諾大學香檳分校已經有六、七年的整合經驗，因此這次到該校訪問，也了解香檳分校對於醫學及工程課程方面的設計。同時，這次也與伊大香檳分校討論到交換學生的計畫，透過混合線上與實體的課程，希望凸顯雙方的優勢，互相提供更好的學習環境。

交通大學與陽明大學合併後，國立陽明交通大學有九個校區，設有六位副校長，其中兩人兼任陽明和交大兩個雙主體校區的「校務長」。林奇宏表示，兩校合校之後，開放學生跨校園的互相選課，校方也積極鼓勵融合，希望真正做到合併產生的效果，期待陽明交通大學融合成為「一個學校」。當然，也會不斷努力，讓兩校合校過程之中的摩擦能減到最小。

國立交通大學基金會（The NCTU Foundation, 簡稱交大基金會）成立於2015年，是加州 501C（3）非營利組織。由於新冠肺炎疫情 的延續，交大基金會在過去兩年多之間，除了線上會議，並沒有舉辦實體活動。但是，校友們對於學校的熱情捐款並沒有減低。從2016年到2022年6月，交大基金會已匯給學校近190萬美元。基金會的董事長是梁華哲，而梁華哲也是貿聯的共同創辦人。

基金會會長是蕭婷玉，五位董事為前校長張懋中、校友卓允中、李廣益、林元闔、吳錦城、及吳文燦。交大基金會網址: https://nctu-foundation.org/foundation。聯繫交大基金會: [email protected]。