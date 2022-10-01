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中文學校研討會 邀警官談校園安全

記者李榮／密爾比達報導
中文學校聯合會將舉辦第一次教學研討會。（記者李榮／攝影）
中文學校聯合會將舉辦第一次教學研討會。（記者李榮／攝影）

加州中文學校聯合會宣布，將在10月23 日（周日）10時至下午4時30分，於金山灣區華僑文教中心舉辦今年度第一次教學研討會。主題為「後疫情時代華文教學之更迭、與新科教師教學分享及切磋」，課程包括低年級老師的備課、從網路回教室的活動調整、華語教學策略分享、CSL（中文為第二外語）教學法及在僑校轉型中的應用、教室管理等五大主題。

北加州中文學校聯合會教學研討會是針對聯合會會各委員會幹部、會員學校校長、教務、行政人員、義工及教師， 或對華語文教學有興趣的僑胞所舉行。會長王婉君表示，北加州中文學校聯合會定期為會員學校的教師，舉辦三到四次的教學研討會。今年第一次教學研討會將針對新進教師，設計實用的課程，讓剛剛上任的新手老師，可以立即把所學應用在課堂上，並且在研討會裡結識新手同伴，日後可以互相聯絡、切磋教學方法。

負責活動的方治欽指出，這次的教學研討會主要是針對新進教師，但只要有興趣的老師都歡迎參加。聯合會也預計邀請一位警察擔任「神秘嘉賓」，分享校園安全的方方面面，以及萬一碰上突發狀況時的的保護與應對方式。聯合會認為，特別在近來仇亞與歧視的大環境下，校園安全的保護更具重要性。

另外在研討會中，針對疫情後回到實體上課時，如何設計相關的活動，來激發學生的注意力與學習習慣，聯合會還安排了講員以實列示範方式來與老師分享並分析；並且也希望以借此研習機會，向講員或同儕互相分享寶貴經驗。

聯合會表示，僑委會在最近一兩年各地設立多個華語文學習中心，針對不同族裔開設華語課程，「這是僑校轉型一個非常樂觀的方向與願景。此次我們也邀請講師，對中文第二外語教學法，做深入淺出的研討與示範，希望培育更多老師，投入華語文學習中心教學。」

加州 北加 疫情

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