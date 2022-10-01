身心障礙者需求 聖縣中文調查

身心障礙者網路問卷調查現已開始。（圖片截取自縣府網站）

聖他克拉拉縣正和世界殘障者協會合作，為打造聖縣的身心障礙者事務辦公室 (Office of Disability Affairs and Advisory Board) 做準備。該辦公室預計在今年的秋冬成立。身心障礙者事務辦公室設立第一步，就是聽取社區裡的聲音，來了解社區的需求，以便工作人員對相關事務做好優先順序排列，並提供相關服務或計畫給身心障礙者及其照護者。

聖縣鼓勵華語社區的民眾多多利用中文版的問卷參與本次調查，以幫助縣府了解華人社區民眾的需求，為聖縣所有身心障礙者及其照護者打造一個更好的未來。

身心障礙種類包括視障（Blind/low vision）、聽障（Deaf/hard of hearing）、身障（Physical/mobility disability）、精神障礙（Mental health disability）、認知障礙，包括但不限於阿茲海默症、失智症等患者（Neurological/cognitive disability）。

去年6月份縣議會批准了縣議員查維茲（Cindy Chavez）的建議，要求行政部門向議會報告有關將殘障人公平納入聖他克拉拉縣所有政策，項目和服務的建議。

根據聯邦勞工部 殘障人就業政策辦公室方艾米（Amy Fong）對亞裔 殘障人倡議組織的採訪記錄，在關於殘障人的研究中，亞裔的研究參與度相對較低。「模範少數族裔」的刻板印象和亞洲文化傳統也導致了亞裔的殘障自我認同率較低。一些亞洲文化重視集體主義而不是個人主義，他們希望自己能與大多數人保持一致，這也可能會阻止他們強調自己存在殘障，讓他們感到羞恥和污名。

根據勞工部網站數據，2018-2020年加州16至64歲的殘障亞裔佔比5.1%。全美亞裔殘障人中，有近10萬人從事的行業為教育 ，醫療和社會服務，約8.2萬人在與交通運輸有關的行業里工作，6.5萬人在金融和管理領域工作。他們中存在許多企業管理員、教師、工程師、科學家，註冊護士和個人護理助理。

亞裔殘障人倡議組織表示，一個包容且完全無障礙的工作場所，對於支持當前和未來的亞裔殘障員工來說不可或缺。但是，如果教育者、雇主和服務提供者認為亞裔不太可能面臨挑戰，他們的殘障和困難便可能會被忽視。

身心障礙者網路問卷調查以匿名的方式進行，針對的是18歲以上在聖他克拉拉縣裡居住、工作或接受服務，存在身心障礙的個人或其照護者。填寫完該問卷預計需用時15-20分鐘。

網路問卷調查現已開始，並將持續到10月中旬。請民眾上網站wid.org/scc 進行網路問卷調查（網站提供中文版本問卷）。