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競選連任庫市議員 8搶3趙良方有信心

記者李榮／庫比蒂諾報導
趙良方競選連任，強調耆英與青年的照顧。（趙良方提供）
趙良方競選連任，強調耆英與青年的照顧。（趙良方提供）

華人眾多的庫比蒂諾，今年底市會中有三席面臨重選，共有八人角逐，現任庫比蒂諾副市長趙良方（Liangfang Chao）參與重選。她表示，庫比蒂諾這次八搶三選情激烈，但對自己有信心。她強調耆英與青年的照顧，「在大家的努力下，可以看到庫比蒂諾愈來愈好。」

趙良方本業是工程師，來自台灣，畢業於普林斯頓大學，擁有資訊工程的博士學位，曾於愛荷華大學任教。她回憶，自己幾年前參選並順利擔任庫比蒂諾聯合學區（CUSD）委員之後開啟社區服務，最初只是想要替社區做些事、幫忙其他家長打抱不平並表達意見，後來愈來愈覺得參與社區的重要，決定再轉戰市議會。最早時先生與孩子也不太能諒解，後來逐漸理解支持。

「其實我就是工程師的想法。」趙良方指出，庫比蒂諾是非常好的城市，當然一路以來有許多不同的意見，特別是社區的開發。然而現在基本上前幾年的爭議都已經比較平息，她希望繼續為市民服務，透過務實的方式幫助管理城市。

她表示，很多居民可能對政治較不熟悉、也讓許多市民的聲音沒有被清楚地表達。她與同事的角色，就是確認居民的觀點能被聽見。事實上，庫比蒂諾在這幾年的轉化下，基本上都在正確的軌道上，居民安居樂業，市府的營運也相當不錯。像是在新冠肺炎疫情時，庫比蒂諾市的確診人數一直是最低的之一，這很可能歸功於在縣府規定要強制佩戴口罩之前，市府就先一步祭出口罩的要求；再加上庫市居民的警覺性也高，本身比較小心，因此控制的很理想。

另外，在疫情時，庫比蒂諾也率先推出許多視訊的服務，例如申請工程許可時利用視訊檢查，增進了市府的效率，也解決居民的困難。

趙良方說，庫比蒂諾市內的社區開發肯定還會是選民最關心的議題之一。每次一提到蓋房子，就會有不少人緊張。但庫比蒂諾的居民應該對市政府放心，包括她本人都會仔細把關，「適合庫比蒂諾、必須蓋的房子還是會蓋，但是不會太過分。」

她舉例，庫比蒂諾紀念公園旁的商場，就正在改成九層樓高的大樓，作為耆英住宅使用，約有200個單位，將是庫比蒂諾第二高的建物，「像這類的項目，就沒有很多人反對。」

對於今年的選情，趙良方表示，雖然有信心，但還是滿激烈的，畢竟對手的攻擊還是不少。她指出，過往選市議員或許三、四千票就有機會選上，但這幾年的投票選民或許愈來愈多，今年要選上恐怕七、八千票，甚至更多才有機會。

庫比蒂諾議員總數為五位，議員任期為四年，連選得連任一屆。市長與副市長則為議員互選推舉產生。市議員今年改選三位，2024年將再改選兩位。今年的候選人除了趙良方外，還有夏夫（Steven Scharf）、Govind Tatachari Claudio Bono、J.R. Fruen、Moon Kyu Choe、Sheila Mohan、Yuko Shima等。

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