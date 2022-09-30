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金山期中選舉14項公投 可負擔性住房E、D案受關注

記者李怡／舊金山報導
舊金山期中選舉14項公投案出爐，民眾關心可負擔性住房E和D提案。（記者李怡／攝影）
舊金山期中選舉14項公投案出爐，民眾關心可負擔性住房E和D提案。（記者李怡／攝影）

11月8日期中選舉舊金山有14項（從A到O）地方性公投案（Proposition）交付民眾表決。提案內容涉及城市建設、交通運輸、稅務、教育基金、退休福利、街道清潔等，其中關於民眾可負擔性住房的E提案和D提案，引起民眾廣泛關注。

E提案與D提案，是11月選舉中相互競爭的可負擔性住房公投項目；D提案建造的可負擔房屋收入門檻設為地區收入中位數（AMI）的140%，而E提案則設在地區收入中位數的120%。D提案的房租價格上限比E提案更高；E提案要求必須雇用一定數量的建造業出身的工人，要求獲批項目須在兩年內動工等，而D提案沒有此類要求。

因舊金山市的工人和家庭急需更多可負擔房屋，這兩項提案應運而生；反對D提案的人士表示，D提案並不能給工人及家庭提供更多可負擔住房，E提案將會提供更多面向家庭的多人房屋。而D提案則多數為單人房家庭提供小房屋，且房屋價格並不能真的讓工人可負擔，讓所謂的可負擔房屋比市場價還貴。

反對E提案的人士表示，提案的限制性如此之大，以至於幾乎不會有新的住房建造成功。至於支持哪一個提案，還需民眾仔細斟酌。

據了解，舊金山灣區的多個科技巨頭支持D提案，他們認為E提案阻止舊金山的新建住房，廢除支持住房。所有這些都導致舊金山成為建造住房最昂貴的城市，也是批准住房最慢的城市，這是為什麼需要D提案。

期中選舉的公投案是將一個想法、建議或計畫，印入選票交付選民表決。舊金山市有兩種方法可以將倡議印在選票上，一種是市議會有權將憲法修正案、發行債券案和修法提案納入選票；另一種是任何選民都可以通過「如何符合倡議案程序」（How to Qualify an Initiative process），提出倡議（Initiative）或公投（Referendum）。

一項全州範圍的公投議案，得到相對多數的選票支持即可獲得通過。但是，某些地方公投案，例如課徵新稅或加稅等，需要得到55%或三分之二多數的選民投票批准。更多信息可登錄sfelections.sfgov.org，選舉投票中文諮詢電話：(415)554-4367。

舊金山 公投 期中選舉

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