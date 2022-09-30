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金山期中選舉14項公投 D提案助建房 科技界富豪力挺

編譯組／舊金山29日電
Yelp執行長史達普曼是舊金山11月選舉D提案的主要捐款人之一。（Getty Images）
Yelp執行長史達普曼是舊金山11月選舉D提案的主要捐款人之一。（Getty Images）

舊金山市長布里德（London Breed）及其盟友積極推動的一項住房提案，受到科技界富豪們的支持，獲得大量捐款。

建議加快住房審批程序的舊金山D提案受到YIMBY（Yes In My Backyard）人士的大力支持，他們視這項措施是幫助開發商在舊金山建設新住房迫切需要的行動。除了科技業富豪，北加州建築工會（Nor Cal Carpenters Union）也是提案主要支持者之一。

競選財務紀錄顯示，D提案主要捐款人包括許多科技企業高層、創辦人和投資人，說明舊金山最主要的行業持續在該市最主要的政治議題上發揮影響力，儘管近年來一些科技公司已縮小在舊金山的規模，或搬到其他地方。

在這些捐款人當中，已捐出超過六位數捐款的人包括Twilio聯合創辦人沃瑟斯（John Wolthuis）、Pantheon執行長羅森（Zack Rosen）、Yelp執行長史達普曼（Jeremy Stoppelman）、Twitch執行長席爾（Emmett Shear）和華裔創投家譚蓋瑞（Garry Tan，音譯）。

這並非科技界人士今年首次在選舉中大量捐款，包括譚蓋瑞在內的多名科技業相關人士，都在今年稍早捐款支持罷免前地檢長博徹思（Chesa Boudin）。

譚蓋瑞對舊金山紀事報（Chronicle）表示，他捐款給D提案的部分原因是，市議會中的反住房多數派阻礙了新住房的興建。他特別指出，市議會去年否決了在南市場街區（SoMa）Stevenson Street上Nordstrom百貨公司的代客停車場興建近500個新住房單位。

譚蓋瑞說：「這項行動本身就充分說明了我們為什麼需要D提案來防止少數進步派政治力量阻礙住房建設。選民已經受夠了市議員阻止興建新住房和廢除支持住房的法律，這些都是導致舊金山成為住房建設成本最貴、批准住房建設動作最慢的城市。」

支持D提案的住房行動聯盟（Housing Action Coalition）資深顧問戴衛（Todd David）表示，受到Stevenson Street建案被否決的影響，支持D提案的不只有譚蓋瑞。

戴衛說：「市議會完全沒有解決舊金山住房負擔能力問題和無家可歸的危機，這激起新一代人站出來守護這座城市。」

聖瑪莉學院（St. Mary's College）政治學家庫克（Corey Cook）表示，雖然舊金山大企業在政治上一直很活躍，但科技業領導人參與當地選舉是在前市長李孟賢（Ed Lee）上任後才有的現象。

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