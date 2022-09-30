東灣僑團升旗慶十一 中國駐舊金山總領事張建敏同賀

東灣國慶委員會29日舉行慶祝中華人民共和國成立73周年升旗儀式。（記者劉先進／攝影）

紅旗飄飄，醒獅熱舞，「東灣國慶委員會」29日舉行慶祝中華人 民共和國成立73周年升旗儀式。

中國駐舊金山 總領事張建敏說，新中國成立以來的73年，是改天換地、翻天覆地的73年。在中國共產黨的領導下，創造世所罕見的經濟快速發展和社會長期穩定的兩大奇蹟，實現中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。當前中美關係陷入建交以來的低谷，不符合中美兩國人民和廣大在美僑胞的利益，不符合國際社會的普遍期待。中國是世界上最大的發展中國家，是世界第二大經濟體，美國是世界最大的發達國家，中美兩國關係影響世界。希望中美兩國相互尊重、和平共處、合作共贏。

他希望美方盡快回歸理性務實的對華政策，和中方一起努力，推動兩國關係早日重回正軌，共同造福兩國人民。恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報規定，慎重妥善處理台灣問題，維護中美關係的政治基礎。「以美謀獨，沒有出路。以台治華，注定失敗。」

屋崙 市長代表時晨光（Michael Sze）代表市長薛麗比祝賀中國十一慶典，並歡迎張建敏總領事的到來。他說，在屋崙居住的華人頗多，鼓勵市民在10月1日共同慶祝十一慶典。「東灣國慶委員會」執行主席黃建成接受屋崙市長辦公室賀狀，表彰他對本次活動的貢獻。黃建成說，感謝本地華僑的踴躍參與，期待來年升旗儀式。