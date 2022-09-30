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中華總會館10月4日秋祭 紀念先賢 主祭將穿藍馬褂

記者王子涵／舊金山報導
主祭者將身穿藍色長袍馬褂、陪祭者身穿紅色馬褂，以表示嚴肅莊重。（記者王子涵／攝影）
主祭者將身穿藍色長袍馬褂、陪祭者身穿紅色馬褂，以表示嚴肅莊重。（記者王子涵／攝影）

中華總會館聯合舊金山江門五邑青年會、華埠歷史文化協會及新動力文化傳播，將於10月4日（周二）中午12時，在列治文區林肯公園「岡州旅厝」公墓舉辦秋祭儀式，以紀念先賢遺志，弘揚華夏文化。

本屆主祭將由中華總會館資深商董伍璇燦擔任；與首屆不同的是，主祭者將身穿藍色長袍馬褂、陪祭者身穿紅色馬褂，以示嚴肅莊重。

此次活動獲市議員陳思敏辦公室、中華總會館、江門五邑青年會、寧陽總會館資助；支持本屆秋祭儀式的還有：肇慶總會館主席司徒仲山、和合總會館主席余健全、岡州總會館主席黃國康、三邑總會館主席關家澄、岡州總會館主席曾卓然、中華總會館商董李殿邦、中華總會館通事劉榮浩、華埠歷史文化協會主席羅玉棠、羅余潔茜、州眾議員丁右立辦公室代表伍玉珍等。

現場將布置圖片展，表現部分華工先輩安葬在家鄉（廣東新會）的墓園，體現當年華工雖然在海外拚搏，辛苦勞作，但終老卻要遺骸還鄉，落葉歸根的辛酸史。

寧陽總會館前主席李殿邦表示，林肯公園曾是舊金山第一個墓園，最古老的墳場之一。在90年代公園建築挖掘地基時，偶然發現了90多具人類遺骸，根據特徵基本上是華人，後被轉移至寧陽墳場安葬。

從去年開始，重陽秋祭就作為中華總會館慎終追遠項目，加強舊金山華埠與列治文區和日落區華人的聯繫。

「通過這個活動，教育我們的華人年輕一代知道，在200年前我們華工辛酸的歷史。」李殿邦說，「他們在這裡艱苦奮鬥，勞累一生，卻無法安葬。由於被歧視，華人不能擁有墓地。五年到十年後遺骸就被起出來，處理後，通過船運發放香港，再發往家鄉才被安葬。」

首屆重陽秋祭儀式現場。（伍玉珍提供）
首屆重陽秋祭儀式現場。（伍玉珍提供）

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