旱期用水過度 東灣3屋被公開點名 開罰120元
東灣三棟民宅本月成為灣區首批因為在乾旱期間用水過多被公開點名並罰款的房屋。隨著愈來愈多用戶收到包含新「用水過度」罰款的帳單，相信這個名單未來會愈來愈長。
高達120元的罰款是東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）為了保護供水推出的政策。這是灣區最積極、最具有懲罰性的水資源保護政策之一。
這項政策對住宅用戶的用水量設定了相對較高的限制，在一個收費周期內（一周期為兩個月）平均每日用水量不能超過1646加侖。公共紀錄顯示，在今年夏季初期，東灣約有2250戶住宅收到超額用水的警告，但在下一個收費周期，至少有三戶住宅繼續超額用水。
根據政策，違規用戶只有在收到警告、而且沒有在15天內提出上訴，東灣水利局才會處以罰款並公布他們的姓名。東灣水利局指出，這三個被罰款的用戶分別位於奧倫達（Orinda）、屋崙和列治文市。
東灣水利局指出，這三名違規用戶平均每戶每日使用2269到3191加侖的水。而加州居民平均每戶每日只使用100加侖的水。
舊金山紀事報（Chronicle）記者27日造訪這棟奧倫達民宅時發現，民宅有一大片草坪，大部分是綠色的，但有少部分呈現棕色或黃色。不願透露姓名的屋主表示，她的丈夫已經關閉了灑水系統，現在都是用手灑水。
屋主表示，他們去年11月買下這棟房子，已經修好灑水系統和熱水浴缸的漏水問題，她的丈夫正在檢查游泳池是否有漏水。她說，他們的女兒一家四口和他們同住，可能是用水量大增的原因。
東灣水利局是灣區最大的供水單位，服務阿拉米達縣和康曲柯士達縣140萬名用戶。他們公開用水大戶的身分被人批評有公開羞辱居民之嫌。曾因用水過量被公開身份的居民包括前屋崙運動家隊總經理畢恩（Billy Beane）和前雪佛龍副主席柯克蘭（George Kirkland）。
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