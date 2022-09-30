旱期用水過度 東灣3屋被公開點名 開罰120元

東灣水利局首次公布最近用水超標的頭三名用戶，並處以罰款。（Getty Images）

東灣三棟民宅本月成為灣區 首批因為在乾旱期間用水過多被公開點名並罰款的房屋。隨著愈來愈多用戶收到包含新「用水過度」罰款的帳單，相信這個名單未來會愈來愈長。

高達120元的罰款是東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）為了保護供水推出的政策。這是灣區最積極、最具有懲罰性的水資源保護政策之一。

這項政策對住宅用戶的用水量設定了相對較高的限制，在一個收費周期內（一周期為兩個月）平均每日用水量不能超過1646加侖。公共紀錄顯示，在今年夏季初期，東灣約有2250戶住宅收到超額用水的警告，但在下一個收費周期，至少有三戶住宅繼續超額用水。

根據政策，違規用戶只有在收到警告、而且沒有在15天內提出上訴，東灣水利局才會處以罰款並公布他們的姓名。東灣水利局指出，這三個被罰款的用戶分別位於奧倫達（Orinda）、屋崙 和列治文市。

東灣水利局指出，這三名違規用戶平均每戶每日使用2269到3191加侖的水。而加州 居民平均每戶每日只使用100加侖的水。

舊金山紀事報（Chronicle）記者27日造訪這棟奧倫達民宅時發現，民宅有一大片草坪，大部分是綠色的，但有少部分呈現棕色或黃色。不願透露姓名的屋主表示，她的丈夫已經關閉了灑水系統，現在都是用手灑水。

屋主表示，他們去年11月買下這棟房子，已經修好灑水系統和熱水浴缸的漏水問題，她的丈夫正在檢查游泳池是否有漏水。她說，他們的女兒一家四口和他們同住，可能是用水量大增的原因。

東灣水利局是灣區最大的供水單位，服務阿拉米達縣和康曲柯士達縣140萬名用戶。他們公開用水大戶的身分被人批評有公開羞辱居民之嫌。曾因用水過量被公開身份的居民包括前屋崙運動家隊總經理畢恩（Billy Beane）和前雪佛龍副主席柯克蘭（George Kirkland）。