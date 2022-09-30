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成長放緩 Meta將首度精簡人事

編譯組／灣區29日電
Meta執行長查克柏格29日宣布將凍結招聘、精簡人事。（美聯社）
Meta執行長查克柏格29日宣布將凍結招聘、精簡人事。（美聯社）

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）29日對員工表示，他計畫進行公司成立以來首次的團隊重組和人事精簡，意味這家社群媒體巨頭的快速成長時代已經結束。

彭博社（Bloomberg）指出，這是臉書自2004年成立以來首次重大預算削減。查克柏格表示，為了削減開支，公司將凍結招聘、重組部分團隊、調整優先工作項目。

查克柏格說，到2023年底，Meta的規模可能會比今年「小一點」。他說：「18年來，公司基本上每年都快速成長。但我們的收入最近首次出現持平或略有下降的情況。」

一名與會者表示，查克柏格是在與員工的每周問答時間宣布這項消息。查克柏格表示，公司大部分團隊的預算都將進行削減，包括還在繼續成長的團隊，每個團隊也必須想好如何應對員工人數的改變。彭博社表示，這可能意味著不補充離職員工空缺、將員工轉往其他團隊、加強訓練表現不佳的員工等。

查克柏格說：「我原本期望經濟此時會明顯穩定下來，但事實並非如此。」

Meta股價在29日開盤時已下跌，在精簡人事的消息傳出後，股價進一步下跌。今年到目前為止，Meta股價已下跌60%。

彭博社認為，Meta採取消減成本和凍結招聘的措施，等於是承認公司廣告收入正在放緩。除了經濟壓力，由於蘋果實施新用戶隱私限制，Meta的廣告業務無法再精確鎖定消費者，Instagram的年輕用戶逐漸被TikTok吸引過去，加上查克柏克的元宇宙業務未來幾年都可能處於虧損狀態，讓Meta的優勢逐漸消失。

查克柏格29日在會議上表示，凍結招聘是必要的，「因為我們希望確保不會增加人手到預計明年不會存在的團隊裡」。

查克柏格7月時已提出警告，Meta將「穩步降低員工人數的增長」，「許多團隊會進行縮編以便把精力轉移到其他業務上」。Meta目前的優先業務是Reels和元宇宙。

截至6月30日，Meta的員工人數為8萬3500人，其中5700人是在第二季度中增加的。

查克柏格 股價 重組

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