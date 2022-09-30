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聖他克拉拉市經適房爭議 議會延至11月

記者陳爍嘉／聖荷西報導
1601 Civic Center Drive經濟適用房項目圖示。（取自市府官網）
1601 Civic Center Drive經濟適用房項目圖示。（取自市府官網）

聖他克拉拉市議會日前以四票對三票，通過推遲在1601 Civic Center Drive建造一棟五層經濟適用房公寓的計畫到11月。

這個項目由慈善住房（Charities Housing）開發商管理，將為該地區增加106套經濟適用房和82個停車位，並為全市一些收入最低的家庭提供服務。項目將為物業經理保留兩處住宅，潛在租戶包括年收入在3萬5000至9萬5000元之間的家庭。慈善住房開發商於2020年購買了這塊占地1.4英畝的土地。工作人員說，這一地塊目前是一棟空置的兩層辦公樓的所在地，已經有好幾年沒有使用了。

負責Charities Housing業務發展的海德（Joe Head）表示，這個項目將為聖他克拉拉增加急需的經濟適用房，為勞動人民和低收入者提供保護。這一地塊靠近公共交通、公園、小學和購物中心，是作為經濟適用房項目的理想地點。

但是，該項目引發了附近居民的強烈反對。他們主要是擔心交通擁堵、建築物的高度、安全性和停車位不足。超過400人簽署了反對該項目的請願書。這不是聖他克拉拉居民第一次集會阻止該市的經濟適用房。去年已有數百名居民的成功地終止了聖他克拉拉市為無家可歸家庭建造臨時住房的計畫。

社區非盈利組織Catalyze SV 的項目開發專家門德斯（Lalo Mendez）表示不解：「我們都知道住房危機有多嚴重，也理解鄰居們對變革時會猶豫不決。但我們無法理解為什麼108套專門針對工薪家庭的經濟適用房項目，會受到強烈反對」。

兩年前在慈善住房開發商購買了這片地後不久，有居民聲稱看到幾名無家可歸的人搬進了該地段的空置建築物，造成該地段的騷亂，並指這些人還偷了自行車和吸毒。去年4月，一輛房車在現場清空其便池時，一名居民向警方報案。

附近居民西奈（Keyhan Sinai）在一封信中說，慈善住房花了四天時間對該建築進行清理，遭受了難以忍受的惡臭，以及有害的細菌和病毒暴露的威脅。

對此，慈善住房的發展總監羅賓遜（Kathy Robinson）說：「我們對此感到非常難過，但我們立即採取了行動，現在該地塊是安全的」。該組織已經設置了圍欄以防止擅自闖入該物業，並與社區合作解決傾倒和長時間閒逛的問題。

附近居民認為，這些公寓將使該地區變得不安全，交通流量增加，吸毒問題，並可能發生盜竊等犯罪行為。居民克魯茲（Venee Cruz）在給市議會的信中說：「我們的社區已經很擁擠，並受到了瘟疫和輕型犯罪的影響。這一項目將對現有社區產生巨大的負面影響，並將影響我們的安全和保障」。

市議員查哈爾（Raj Chahal ）呼籲推遲經濟適用房項目並提議在該地點建公園。議會決定在10月18日討論公園提案，然後在11月15日繼續討論經濟適用房提案。

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