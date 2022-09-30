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聖荷西殘障人服務 查維茲：應安排住房

記者陳爍嘉／聖荷西報導
畢俄(左)和查維茲參加精神行為健康討論會。(記者陳爍嘉／翻攝)
畢俄(左)和查維茲參加精神行為健康討論會。(記者陳爍嘉／翻攝)

聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）與前加州參議員畢俄（Jim Beall）日前一起直播的精神行為健康討論會。兩人討論了聖荷西市的殘障人狀況，指出社區有一些不同程度殘障的居民，他們獲得社會服務的困難程度需要被改善。

查維茲提醒，聖他克拉拉縣還在努力為社區的殘障人士提供住房。但是有許多家庭需要與身患殘障的家庭成員共同生活。但是父母總會老去，殘障人的住房依然需要被安排妥當。

對此，畢俄表示，這些殘障人可能完全無法獨自生活，也可能可以在他人有限的幫助下，半獨立地生活。他們需要能夠全天候為他們提供生活幫助的工作人員。政府需要支持這些願意提供幫助的工作人員，包括志願者、私人機構、社會工作者等。

畢俄表示，許多發育障礙人士無法告知他人自己是否為犯罪行為的受害者。他們無法準確對犯罪過程進行描述，更別說對施害者提起上訴了。發育障礙對患者及其家庭造成重大打擊，在這些不幸的家庭中，有75%的家庭以離婚收場。養育一個出現發育障礙問題的孩子是一件十分困難的事，需要給予他們更多的支持。

區域中心（Regional Center）是與加州發展服務部簽訂合同的非營利性私營機構，主要目標是為發育障礙人士提供或協調服務和支持。畢俄表示，加州的21個區域中心已為約40萬位存在發育障礙的未成年居民提供過幫助。

畢俄指出，這些存在發育障礙的未成年居民無法照顧好自己，所以很需要來自社會和家庭的幫助。區域中心為這些有需要的社會成員每人配備了一名能夠為他們提供全方位個人規畫支持的志願者負責人（case worker）。

區域中心的志願者會與發育障礙人士進行開會交流，了解他們的願望，健康情況和精神狀況，為他們有針對性地創建服務規畫。

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