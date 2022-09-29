我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

加州總檢察長候選人霍赫曼 訪金山中華總會館拜票

記者李怡／舊金山報導
加州總檢察長候選人霍赫曼（左四）拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡╱攝影）
加州總檢察長候選人霍赫曼（左四）拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡╱攝影）

加州總檢察長候選人霍赫曼（Nathan Hochman）28日拜訪舊金山中華總會館，希望獲得華裔社區在11月選舉中對他的支持。

霍赫曼（Nathan Hochman）表示，如當選會著重解決犯罪、仇恨犯罪、芬太尼毒品交易、無家者以及人口販賣等問題，加強對公共安全犯罪的司法監管和問責制度。

加州總檢察長候選人霍赫曼拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡╱攝影）
加州總檢察長候選人霍赫曼拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡╱攝影）

在今年6月期中選舉初選中，加州現任總檢察長邦塔(Rob Bonta)以57%的選票晉級；共和黨支持的候選人，前聯邦檢察官暨前美國司法部助理部長霍赫曼以17.5%選票位居第二，將在11月的大選中與邦塔對決。

本次霍赫曼拜訪華埠傾聽華裔社區的聲音，並希望得到社區民眾在11月決選中對他的支持。

霍赫曼出生成長在加州，在史丹福大學法學院獲得法學學位，並擔任聯邦法官的書記員。他曾作為聯邦助理檢察官在刑事部門工作，起訴100多起腐敗與販毒、暴力團夥等案件。在2008年全球金融危機中，霍赫曼被小布希總統提名擔任聯邦司法部稅務司的助理司法部長，並率領一支由350餘名民事、刑事和上訴律師組成的團隊，在全美50個州的案件提起訴訟。在他近30年的律師生涯中一直代表受害者，捍衛個人和組織的憲法權利。

提到與邦塔最大的不同，霍赫曼表示，自己有著豐富的起訴罪犯律師的經驗。治理全州的治安就好比做心臟手術，治理的人必須是一位有著專業背景與經驗的人士才行。

他表示，自己會以豐富的律師經驗來判斷哪些是威脅公共安全必須入獄者，並會積極與警察合作，增加罪犯的問責制，而不是制定一些支持犯罪者的法律條文。

談到盜竊頻發問題，霍赫曼稱，主張將重罪的門檻降低到400元，並制定一項連環盜竊法，在90天內第3次盜竊者定義為重罪。

自州長紐森去年任命邦塔為加州檢察長後，邦塔因其擴大減少加州監獄人口等刑事司法改革法，受到反對者的嚴厲批評。加州共和黨人自2006年以來沒有贏得全州的選舉，上一任共和黨檢察長於1999年卸任。

根據競選財務紀錄，在加州民主黨的支持下，邦塔已籌得近520萬元的選舉基金。加州目前超過46%的選民為註冊的民主黨人，相比之下，註冊為共和黨人的比率為23.9%，註冊為非黨派獨立人士的比率為22.8%。在過去多年裡，民主黨在加州立法議會都占據絕對多數席位，自2006年以來的每一次加州選舉，共和黨人幾乎沒有空間重新獲得政治影響力。

當天出席會議的有合和會館主席余健全、寧陽總會館主席李殿邦、五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢、美洲秉公總堂總理週達昌、洛杉磯中華總商會主席莊佩源、美洲同源總會財政鄧灼照等。

加州總檢察長候選人（左五）霍赫曼（Nathan Hochman）拜訪舊金山中華總...
加州總檢察長候選人（左五）霍赫曼（Nathan Hochman）拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡/攝影）

加州 共和黨 司法部

上一則

猶他州參眾議員 組友台連線

下一則

你還在苦苦等綠卡幹嘛？

延伸閱讀

油價持續攀升 加州每加侖均價28日破6元

油價持續攀升 加州每加侖均價28日破6元
加州華女被指控從雇主偷走了逾100萬

加州華女被指控從雇主偷走了逾100萬
金山無人車測試 拋錨街頭阻塞交通 Cruise道歉

金山無人車測試 拋錨街頭阻塞交通 Cruise道歉
紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女

紐森簽署十多項新墮胎法 拒禁官員起訴流產婦女
加州公私立高中 2023前十名揭曉

加州公私立高中 2023前十名揭曉

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
張亞中到灣區訪問，並發表演說。（記者李榮／攝影）

張亞中：兩岸處於敵對狀態 北京也有責任

2022-09-25 02:20
數據顯示，加州目前新冠死者的人口特質與兩年前有顯著的不同。（美聯社）

新冠疫情第3年 今夏重回加州10大死因 每周數百死

2022-09-21 13:54

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷