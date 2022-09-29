加州總檢察長候選人霍赫曼 訪金山中華總會館拜票

加州總檢察長候選人霍赫曼（左四）拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡╱攝影）

加州 總檢察長候選人霍赫曼（Nathan Hochman）28日拜訪舊金山中華總會館，希望獲得華裔社區在11月選舉中對他的支持。

霍赫曼（Nathan Hochman）表示，如當選會著重解決犯罪、仇恨犯罪、芬太尼毒品交易、無家者以及人口販賣等問題，加強對公共安全犯罪的司法監管和問責制度。

加州總檢察長候選人霍赫曼拜訪舊金山中華總會館。（記者李怡╱攝影）

在今年6月期中選舉初選中，加州現任總檢察長邦塔(Rob Bonta)以57%的選票晉級；共和黨 支持的候選人，前聯邦檢察官暨前美國司法部 助理部長霍赫曼以17.5%選票位居第二，將在11月的大選中與邦塔對決。

本次霍赫曼拜訪華埠傾聽華裔社區的聲音，並希望得到社區民眾在11月決選中對他的支持。

霍赫曼出生成長在加州，在史丹福大學法學院獲得法學學位，並擔任聯邦法官的書記員。他曾作為聯邦助理檢察官在刑事部門工作，起訴100多起腐敗與販毒、暴力團夥等案件。在2008年全球金融危機中，霍赫曼被小布希總統提名擔任聯邦司法部稅務司的助理司法部長，並率領一支由350餘名民事、刑事和上訴律師組成的團隊，在全美50個州的案件提起訴訟。在他近30年的律師生涯中一直代表受害者，捍衛個人和組織的憲法權利。

提到與邦塔最大的不同，霍赫曼表示，自己有著豐富的起訴罪犯律師的經驗。治理全州的治安就好比做心臟手術，治理的人必須是一位有著專業背景與經驗的人士才行。

他表示，自己會以豐富的律師經驗來判斷哪些是威脅公共安全必須入獄者，並會積極與警察合作，增加罪犯的問責制，而不是制定一些支持犯罪者的法律條文。

談到盜竊頻發問題，霍赫曼稱，主張將重罪的門檻降低到400元，並制定一項連環盜竊法，在90天內第3次盜竊者定義為重罪。

自州長紐森去年任命邦塔為加州檢察長後，邦塔因其擴大減少加州監獄人口等刑事司法改革法，受到反對者的嚴厲批評。加州共和黨人自2006年以來沒有贏得全州的選舉，上一任共和黨檢察長於1999年卸任。

根據競選財務紀錄，在加州民主黨的支持下，邦塔已籌得近520萬元的選舉基金。加州目前超過46%的選民為註冊的民主黨人，相比之下，註冊為共和黨人的比率為23.9%，註冊為非黨派獨立人士的比率為22.8%。在過去多年裡，民主黨在加州立法議會都占據絕對多數席位，自2006年以來的每一次加州選舉，共和黨人幾乎沒有空間重新獲得政治影響力。