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舊金山社區住客聯合會 慶實體會議回歸 官民同歡

記者李怡／舊金山報導
近200位住客聯會會員相聚在華埠黃顯護華人遊樂場內，共同舉辦互助組會議回歸慶祝活動。（記者李怡╱攝影）
近200位住客聯會會員相聚在華埠黃顯護華人遊樂場內，共同舉辦互助組會議回歸慶祝活動。（記者李怡╱攝影）

舊金山社區住客聯合會近200位會員28日相聚在華埠黃顯護華人遊樂場內，共同舉辦互助組會議回歸慶祝活動。多位社區領袖、民選官員及社區住客聯會背書的公職候選人到場參與。

社區住客聯會表示，曾因疫情關係停辦了每周舉行一次的互助組會議。住客會大部分會員都是長者，在疫情期間為避免染疫都盡可能不外出，使他們缺乏運動、社交生活，甚至影響心理健康。經過兩年半的等待，住客會宣布正式恢復正常。當天舉行互助組回歸慶祝活動，讓一眾期望以久的會員重投實體會議，回到華埠參與社區活動，不僅對會員身心健康有益，亦有助振興華埠。

多位民選官員出席慶祝。（記者李怡╱攝影）
多位民選官員出席慶祝。（記者李怡╱攝影）

社區住客聯會主席梁榮浩表示，社區住客聯會從2020年初，通過理事會的表決，同意把所有大小會議、集會、餐飲、郊遊暫停，改為視頻開理事會，用電話問候、住客之聲刊物和會員聯繫，派發防疫物資、餐票給會員。今年社區住客聯會成立35周年，成立日會員從只有幾十人到目前發展到2800多人，特別是防疫期間，發展新會員800多人。住客會在組織、教育、宣傳，反抗逼遷扮演關鍵角色，支持華裔參政議政，關心民計、民生，為社區做了大量工作。

社區住客聯合會副會長鄭佩娟代表聯會祝福大家健康快樂，同時感謝大家多年來團結一致地為社區、為民眾福祉大膽發聲。她呼籲大家不要忘記在11月投票支持E提案，反對D提案，以支持舊金山建設更多的可負擔性住房。

華協中心主任楊重賢稱讚住客聯會多年來為居住在舊金山華埠的民眾服務，而且帶領著華埠居民，勇敢地提出自己的意見和建議。

第三區市議員佩斯金表示，感謝社區住客聯會為華裔社區的服務和貢獻，讓華埠在疫情最艱難的時期一直保持著高疫苗接種率和最低的感染率。希望聯會可以繼續服務好社區。

舊金山市府律師邱信福、市議員陳詩敏、華頌善、潘正義等分別致詞，慶祝聯會成立35周年，各位會員回歸到實體互助會議與第四區市議員馬兆明代表陳嘉琪、第11區市參事安世輝代表，前康樂及公園局委員劉偉康、華協中心行政主任楊重賢、中華總商會會長劉運方、社區青年中心行政主任溫靜婷、華人進步會副主任林德樂、方小龍牧師、社區住客聯會理事、社區住客聯會百名住客等共同出席慶祝活動。

等待進場的住客民眾。（記者李怡╱攝影）
等待進場的住客民眾。（記者李怡╱攝影）

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