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尋求連任 金山市議員馬兆明獲多名亞裔領袖力挺

記者李怡╱舊金山報導
馬兆明（前排立者左五）獲多名亞裔社區領袖支持。（馬兆明競選團隊供圖）
馬兆明（前排立者左五）獲多名亞裔社區領袖支持。（馬兆明競選團隊供圖）

隨著舊金山選民陸續收到選舉手冊，11月參與中期選舉的民選官員候選人，也積極拉開籌款與競選活動。華裔居多的第四區即日落區的市議員選舉，成了此次選舉中華裔選民最關心的話題之一。現任市議員馬兆明（Gordon Mar）的競選團隊透露，他們已經在華裔社區舉辦多次競選活動，也獲得多位華裔社區領袖支持。馬兆明的競選口號之一就是「繼續為移民家庭打造安居樂業的繁榮社區」。

馬兆明感謝華裔社區支持，回想起他積極參與社區活動就是從華埠開始。他還特別提到過去四年，最自豪的工作是成立了日落區中華文化區。他說：「我年輕時搬到舊金山，就是因為這裡強大的華裔社區和深厚的文化。我期望能從日落區和列治文區，到華埠和東南區，凝聚華裔社區的力量。」

市警察委員余健全（Larry Yee）表示，「市議員馬兆明帶領我們所有社區邁步前進，我絕對支持他連任。」

退休法官鄧孟詩表示，舊金山市充滿著惟利是圖的勢力，「我們需要像馬兆明這樣正直的市議員，繼續為社區謀福利。」

認識馬兆明數十載的前舊金山市估值官鄧式美表示，馬兆明回到華埠就如回到家一樣，「他從學生時代就捍衛移民和勞工，從未停止。他的成績和能力有目共睹。」

前市議員馬兆光也力挺兄弟連任。此外前市議員李麗嫦、馬氏宗親總會與白蘭民主黨協會等僑界社團的領袖，第三區市議員佩斯金也表達對馬兆明的支持，並積極為他助選拉票。

馬兆明這一任的的政績，包括成立日落中華文化區（Sunset Chinese Cultural District）、在市議會倡導反腐立法，以及提議通過的全市社區警務計畫等。他曾在發給本報的聲明中表示：「我為和鄰居們一起改善日落區的生活品質感到自豪，我們提供了更安全的街道、更好的學校、新的可負擔住房、更多協助給當地家庭、長者和小型企業。」

馬兆明表示，他將就上述這些議題展開一場以社區為基礎的競選活動，同時也會繼續傾聽選民的想法和憂慮，以贏得他們的支持，幫忙解決他們的困難。

華裔 舊金山 華埠

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