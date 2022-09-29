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抓非法煙花 聖荷西加強中文宣導

記者陳爍嘉／聖荷西報導
官員提醒群眾，煙花在聖荷西市內燃放既危險又違法，不值得冒險。(Getty Images)
官員提醒群眾，煙花在聖荷西市內燃放既危險又違法，不值得冒險。(Getty Images)

為打擊非法煙花的銷售和使用，聖荷西市2022年提出了煙花管理條例工作計畫（Fireworks Ordinance Work Plan），目的在於減少火災和人員受傷，引進SJ311在線非法煙花舉報工具，增加可用舉報報告的數量，減少非法煙花的燃放，讓群眾進一步了解相關違規行為的處罰。

目前煙花管理條例的工作人員正在製作中文的煙花管理教育材料，以幫助中文社區深入了解這項工作。同時工作人員還在尋找更多可用的州和聯邦資金，用於執法系統的升級和阻止煙花的使用。

聖荷西市消防局副隊長多布森（James Dobson）表示，這項煙花管理條例計畫將依靠教育、舉報和執法三大途徑，來減少非法煙花的購買和使用，以及對居民造成的傷害。

根據多布森提供的數據，在2021年國慶日期間，城市接到527個煙花違規燃放的舉報電話。其中34個舉報電話被轉接給SJ311的工作人員，24個舉報電話被轉接給聖荷西市政廳，還有420個舉報電話的舉報人員在獲取了在線舉報教程後掛斷了電話。

除此以外，消防局還為79個與煙花燃放相關的緊急狀況採取行動，其中包括64場火災，6條煙霧或噪音舉報，以及9個醫療行動。

城市目前已在非法煙花售賣問題上取得了不錯的進展，今年國慶日期間城市接到了625個與煙花燃放有關的舉報電話，向15名違規人員發送了法院傳票，逮捕了2人，還沒收了50磅煙花產品。

聖荷西市消防局副隊長多布森在市議會上講話。（會議截圖）
聖荷西市消防局副隊長多布森在市議會上講話。（會議截圖）

除了舉報電話，SJ311在線非法煙花舉報工具也收到了1344個在線的煙花燃放舉報。根據這些在線舉報表格，執法人員向違規人員發放了252張警告通知，10張法院傳票。另外工作人員還為此製作了一張違規煙花燃放點的熱點地圖，以向各個區域提供有針對性的教育和監管。

多布森介紹道，聖荷西市議會在2016年啟動了煙花管理條例工作計畫，向公眾宣傳了違規燃放非法煙花的危險性，並開啟了加強減少非法煙花燃放現象和加強系統執法的創造性計畫。聖荷西市不斷改進該管理條例的內容，已於去年12月增加了相關違規行為的罰款金額，於今年6月啟動了SJ311在線非法煙花舉報工具並分配警力執行管理計畫，於7月份處理了接收到的舉報，向違規人員發放了警告單或法院傳票。

多布森提醒群眾，煙花在聖荷西市內燃放既危險又違法，不值得冒險。如果居民在自己的房產內或派對上使用煙花，將需要承擔數千元的罰款，外加緊急服務費。另外，售賣菸花者的罰款可能高達5萬元，情節嚴重這還將受到監禁的處罰。

聖荷西違規煙花燃放點的熱點地圖（會議截圖）
聖荷西違規煙花燃放點的熱點地圖（會議截圖）

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