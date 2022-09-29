矽谷食物銀行倉庫 被控環評不充分

矽谷第二豐收工作人員在倉庫工作。（圖片取自市府官網）

北聖荷西 艾爾維索（Alviso）區域居民埃斯皮諾薩（Mark Espinoza）於日前向聖他克拉拉縣法院提起訴訟，聲稱縣府對占地25萬平方呎的矽谷 第二豐收（Second Harvest Silicon Valley）食物銀行倉庫項目的環境審查不充分，審查人員使用的是兩年前的過時信息。

埃斯皮諾薩對該項目的一些主要擔憂是，它將每天24小時運行，並在George Mayne小學和附近居民帶來更多潛在有害的柴油排放，以及道路上出現更多的卡車。

雖然聖荷西市表示其對矽谷第二豐收項目的環境許可符合當前的州和地方要求，但埃斯皮諾薩希望推動市和非營利組織一起完成一份更加完整的環境影響報告，更深入地了解該項目可能將對環境造成的危害。

在埃斯皮諾薩就該項目提起訴訟後，這家非營利性食物銀行的大型新總部的計畫被擱置。

矽谷第二豐收發言人海沃德（Diane Baker Hayward）表示，該項目的環境審查是「徹底的、詳盡的和完整的」，食物銀行每月仍需為45萬人提供服務，這起訴訟「阻礙了我們向最需要的社區成員提供營養食品」。

市政府報告稱，最近完成的一項健康風險評估表明，倉庫項目的運行不會對兒童造成任何重大健康風險。

海沃德表示，向矽谷第二豐收尋求糧食援助的人數不斷上升，因為社區中有太多的低工資工人在新冠期間經濟遭受重創，現在還要努力應對通貨膨脹 的影響。

聖荷西市律師佛瑞曼（Nora Frimann）認為，導致該項目批准的規畫工作和決策是適當且合理的，這起訴訟只是為了拖延一個好項目的啟動。

埃斯皮諾薩表示，很多城市開發人員都試圖避免這種情況，因為審查成本高昂且耗時。他們試圖通過掩蓋可能出現的問題，懶得去觀察項目將對環境造成的真正影響。

矽谷第二豐收食物銀行倉庫計畫在4553和4653 N. First St.建立一個的場地，包括多達230萬平方呎的辦公、製造和研發空間。根據城市一份使用2000年的報告作為環境評估基礎的報告，這塊152畝的土地上已建造了總計180萬平方呎的辦公室、倉庫和一家酒店。