北加州中文學校聯合會 將舉辦行政營

北加州中文學校聯合會將舉辦行政營。（記者李榮／攝影）

北加州 中文學校聯合會日前宣布，將於10月16日在佛利蒙的愛飛揚中文學校，舉行年度行政營。中文學校聯合會介紹，行政營是定期為會員學校校長與行政人員所開設的行政研討課程，今年第45屆聯合會的主題是「僑校轉型」，預計將探討「後疫情 時代的經營方針及實作」。希望透過行政營，讓各校精英團隊分享並探討僑校的未來與發展方向。

聯合會表示，行政營將在當天提供各會員學校在經營中文學校時，所涉及必要法規的深度説明，並且以專題討論會（Panel Discussion）的方式，邀請灣谷中文學校、國語文中文學校、矽谷中文學校和愛飛揚中文學校，以在後疫情時代的今日，各校的經營方針及實作做全面討論。期待能啓發並引出其他各校的回應與探索，協助各校日後研擬屬於自己學校的經營方式，同時進一步建立團隊。

聯合會會長王婉君指出，中文學校經營上方方面面都需要注意。行政營此次邀請經驗豐富的前中文學校聯合會會長寇惠風，講解中文學校相關法規需知，主題包括Heritage school、歧視相關、性騷擾 、兒童虐待保護等。當天下午則有「中文學校新的經營策略與團隊關係」專題討論會，由前會長李亭儀主持。

僑教中心主任莊雅淑表示，過去40幾年來中文學校聯合會一直專注中文教育平台的建立，讓學校與老師之間相互交流，長期投注在僑教議題上深耕。而行政營是專注在校長與行政人員的需求，非常具有意義，特別是在歷經疫情衝擊之後，對於僑教而言更偌大的有壓力與挑戰。相信透過行政營，能夠讓各校校長與經營管理者，更加適應新時代的需求與變化，希望有更多僑校一起加入參加營隊。

副主任陳怡珍表示，這次行政營中特別講解在地法規，對於各個學校都非常重要，並且透過課程由前輩分享經驗，能夠幫助學校團隊運營。

「行政營是針對團隊（的發展），我們武功不藏私。」李亭儀指出，僑校逐漸正規化，每個學校也都有必須合乎的法規，以及常規經營的軌道。希望各校都能參加，互相討論中文學校營運上面對的問題。