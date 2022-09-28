停放露營車 山景城指定3哩街道

灣區生活費高，許多低收入民眾住在自己的私人汽車或露營車內。(本報檔案照)

山景城市府與市區住在露營車的民眾達成協議，從下周開始，市府開放三哩長街道，讓露營車居民停放大型車輛。這特別開放的三哩長街道不受停車限制。

矽谷法律基金(the Law Foundation of Silicon Valley)、北加州 美國公民自由聯盟基金(the ACLU Foundation of Northern California)、倡導殘障權利團體(Disability Rights Advocates)、義工集團等對山景城市府提出法律訴訟，反對限制露營車居民將車子停在街道兩旁。雙方最後達成協議，內容包括市府開放三哩長街道，讓露營車居民停車，這些特別規定地區將不受過夜規定限制。

山景城市府9月初公布露營車停放地區，以及一些限制停車地區，規定中指出，從10月1日起將對停放大型車輛的車主開處罰單，並將對這些違法停車民眾開出72小時拖吊車輛警告。

原告之一納瓦羅(Celerina Navarro)對雙方達成協議表示欣慰。納瓦羅本人就住在露營車內，車子長期停放在山景城街道上。她說，非常需要這種協議，否則的話，包括她在內的許多山景城露營車居民都將遭到驅逐。協議達成後，她感到安心許多。

山景城市府發言人萊特(Lenka Wright)於一項聲明中表示，市府當局對雙方終能達成協議感到欣慰。她同時指出，法律訴訟期間，市府繼續為露營車住戶提供收集垃圾，提供生活資源等服務。萊特同時強調，山景城目前積極營建可負擔住所、露營車停放場所，以及各種收容遊民 設施。

山景城數十名露營車住戶面臨遭驅逐命運。結果六名原告代表這些民眾向聯邦法庭提出集體訴訟。控訴書強調，山景城市府對長期停放露營車的禁令違憲、不人道、遭受影響民眾大多為殘障人士，因此有違聯邦與加州法令。

灣區生活費高，許多低收入民眾無以為生，紛紛住在自己的私人汽車或露營車，並長期將車子停在街旁，引發地方爭議。

由於許多居無定所的遊民將露營車停在山景城街道兩旁，引發地方民眾爭議，山景城選民於2020年11月普選公投 中，以56.6%票數通過禁止遊民將大型車輛停放在90%市區街道上。

2020年公投過後，市府與支持露營車居民團體爭議不斷。支持露營車居民集團指出，新冠疫情間，勞工民眾收入短缺，經濟壓力更大，結果被迫住在露營車民眾愈來愈多。