我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

停放露營車 山景城指定3哩街道

編譯組／山景城27日電
灣區生活費高，許多低收入民眾住在自己的私人汽車或露營車內。(本報檔案照)
灣區生活費高，許多低收入民眾住在自己的私人汽車或露營車內。(本報檔案照)

山景城市府與市區住在露營車的民眾達成協議，從下周開始，市府開放三哩長街道，讓露營車居民停放大型車輛。這特別開放的三哩長街道不受停車限制。

矽谷法律基金(the Law Foundation of Silicon Valley)、北加州美國公民自由聯盟基金(the ACLU Foundation of Northern California)、倡導殘障權利團體(Disability Rights Advocates)、義工集團等對山景城市府提出法律訴訟，反對限制露營車居民將車子停在街道兩旁。雙方最後達成協議，內容包括市府開放三哩長街道，讓露營車居民停車，這些特別規定地區將不受過夜規定限制。

山景城市府9月初公布露營車停放地區，以及一些限制停車地區，規定中指出，從10月1日起將對停放大型車輛的車主開處罰單，並將對這些違法停車民眾開出72小時拖吊車輛警告。

原告之一納瓦羅(Celerina Navarro)對雙方達成協議表示欣慰。納瓦羅本人就住在露營車內，車子長期停放在山景城街道上。她說，非常需要這種協議，否則的話，包括她在內的許多山景城露營車居民都將遭到驅逐。協議達成後，她感到安心許多。

山景城市府發言人萊特(Lenka Wright)於一項聲明中表示，市府當局對雙方終能達成協議感到欣慰。她同時指出，法律訴訟期間，市府繼續為露營車住戶提供收集垃圾，提供生活資源等服務。萊特同時強調，山景城目前積極營建可負擔住所、露營車停放場所，以及各種收容遊民設施。

山景城數十名露營車住戶面臨遭驅逐命運。結果六名原告代表這些民眾向聯邦法庭提出集體訴訟。控訴書強調，山景城市府對長期停放露營車的禁令違憲、不人道、遭受影響民眾大多為殘障人士，因此有違聯邦與加州法令。

灣區生活費高，許多低收入民眾無以為生，紛紛住在自己的私人汽車或露營車，並長期將車子停在街旁，引發地方爭議。

由於許多居無定所的遊民將露營車停在山景城街道兩旁，引發地方民眾爭議，山景城選民於2020年11月普選公投中，以56.6%票數通過禁止遊民將大型車輛停放在90%市區街道上。

2020年公投過後，市府與支持露營車居民團體爭議不斷。支持露營車居民集團指出，新冠疫情間，勞工民眾收入短缺，經濟壓力更大，結果被迫住在露營車民眾愈來愈多。

遊民 加州 公投

上一則

史丹福大學學者米拉尼籲：國際社會力挺伊朗反頭巾運動

下一則

任命先簽辭職信 舊金山市長布里德惹議

延伸閱讀

烏克蘭4區入俄公投宣稱通過 澤倫斯基批鬧劇一場

烏克蘭4區入俄公投宣稱通過 澤倫斯基批鬧劇一場
家中遇害的洛縣女子為緩刑官 屋內被捕男嫌是遊民

家中遇害的洛縣女子為緩刑官 屋內被捕男嫌是遊民
4區親俄政府宣稱公投勝利 烏克蘭誓保衛公民

4區親俄政府宣稱公投勝利 烏克蘭誓保衛公民
洛縣華人城市遊民數量爆增

洛縣華人城市遊民數量爆增
巴市遊民減少 安置方案見效

巴市遊民減少 安置方案見效

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
加州計畫已久的保險公司重組，可能帶來短期痛苦，過程影響近200萬加州居民、可能需要轉換健保計畫。但是，加州衛生保健服務部門強調，在過渡時期，會員醫療網絡與持續性將是首要任務。(圖取自加州衛生保健服務部門官網)

加州健保換新約 近200萬居民需轉換計畫

2022-09-27 14:08
研究發現，部分新冠感染者沒有症狀，他們有一個共同的基因突變，來自過去普通感冒產生的T細胞，對新冠進行快速免疫反應特別有效。(Getty Images)

染新冠沒有症狀？原來是基因突變 使無症狀機會增10倍

2022-09-27 13:44

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」