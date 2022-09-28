北加州留台僑生聯誼會 捐5000元獎學金

北加州留台僑生聯誼會捐贈僑生獎助學金5000元 。（記者李榮／攝影）

為響應僑務委員會的僑生政策，北加州 留台僑生聯誼會在會長袁美河帶領下，與顧問毛小苓、李作基、張寶琴、鄒尚文及111年全球傑出僑生校友得獎者張肇康君等人到金山灣區 僑教中心，捐助僑務委員會留台僑生獎助學金5000元，由僑教中心主任莊雅淑代表僑委會接受，並轉達僑委會感謝。

僑教中心指出，北加 州留台僑生聯誼會是舊金山灣區唯一留台僑生聯誼組織，自僑委會設立僑生獎學基金就開始捐贈留台僑生獎學金及清寒助學金給在學之清寒僑生，以實際行動支持僑委會僑生政策。

莊雅淑表示，僑委會重視關心僑生，推動僑生政策60多年，在僑生政策下已經成功培育無數人才。畢業僑生不管是繼續在台灣發揮所長，或是回到僑居地貢獻當地社會，都成為堅定的友台力量。當今台灣企業與海外僑台商迫切需要人才，僑生雙語能力及在僑居地在地化優勢，是協助台灣企業佈局全球重要力量，僑委會全面推動攬才、育才、留才、用才計畫，同時搭配發放獎學金，希望讓更多僑生人才在台灣安心念書，完成學業實現理想。

莊雅淑指出，僑務委員會受理來自僑界各地的捐款挹注僑生獎助學金。海外關懷僑生心意不受疫情與地理位置所阻隔，111年度僑務委員會受理捐贈僑生獎助學金獲獎名單於日前揭曉，404位分別來自印尼等17個國家及地區優秀僑生獲獎，核發金額合計新台幣500多萬元。她代表僑委會感謝北加州留台僑生聯誼會長期捐助在台僑生獎助學金，讓僑生求學期間，能夠有實質的幫助。

袁美河表示，留台僑生多來自越南、印尼、緬甸，自己在台求學時受到許多幫助，大家都很感念台灣，希望能夠回饋；現在有能力助人，當然要知福回饋給在台僑生鼓勵及協助，「僑委會就是我們的家，應該回饋。」僑生畢業後有的留在台灣、有的回到僑居地，有的來到美國發展，都對社會有貢獻，盼藉由捐款能發揮拋磚引玉的作用，激發灣區僑社對留台清寒僑生的重視。