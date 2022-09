2023加州高中排名揭曉 甘恩高中排第1

2023年加州排名前十的公立高中。(製表:記者邵敏)

新冠疫情擾亂了傳統的學習模式,對學生造成極大影響。學校恢復正常上課後面臨諸多考驗,需同時兼顧課程和健康之間的平衡。綜合各方數據,專業評分網站評選出2023年加州 的頂尖高中,其中巴洛阿圖的甘恩高中(Gunn High School)排名第一。

學校排行榜網站Niche日前將學生、家長和校友的評分,與定量數據相結合,發布了加州公立、私立高中的排名。絕大多數學校來自兩個都會區,大洛杉磯 地區和舊金山灣區,因其突出的學術數據和高評分被選中。

根據Niche的排名,加州連續第二年排名第一的公立學校 是巴洛阿圖的甘恩高中。2023年排名前十的學校,與2022年的排名有些變動,位居第二的是富樂頓(Fullerton)的特洛伊高中(Troy High School),聖地牙哥的Canyon Crest Academy排名第三。

接下來排名前十的分別是卡森(Carson)的加州數學與科學學院(California Academy of Mathematics & Science)、聖塔安那(Santa Ana)的橙縣藝術學校(Orange County School of the Arts)、巴洛阿圖高中(Palo Alto High School)、河濱 STEM 學院(Riverside STEM Academy)、薩拉度加高中(Saratoga High School)、洛杉磯的University高中 (University High School)、洛斯阿圖高中(Los Altos High School)。

此外,對於加州私立高中的排名,洛杉磯的哈佛-西湖學校(Harvard-Westlake School)2023年排名第一,比2022年上升兩位。屋崙的大學預科學校(The College Preparatory School)排名第二,華人熟悉的巴沙迪那市理工學校(Polytechnic School)排名第十。

接下來的前十名排名分別是聖馬刁(San Mateo)的The Nueva School、史丹福在線高中(Stanford Online High School)、希爾斯堡(Hillsborough)的水晶泉高地學校(Crystal Springs Uplands School)、巴洛阿圖的Castilleja School、弗林楚奇預備學校(Flintridge Preparatory School)、拉荷雅(La Jolla)的主教學校(The Bishop's School)、聖荷西的哈克學校(The Harker School)、

今年公立學校家長不必擔心的一件事是校內用餐。作為新膳食計畫的一部分,加州所有公立學校提供2022-2023學年的免費膳食,該計畫擴展了全國學校的早午餐計畫。過去學生只能根據家庭貧困程度、父母收入稅單、以及居住的郵政編碼等標準,獲得免費膳食。