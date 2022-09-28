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華人Uber司機被槍殺 屋崙華促會募11.6萬轉交家屬

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華促會和各界一起將募款支票交給遇害司機馮幹和的家人。（記者劉先進／攝影）
屋崙華促會和各界一起將募款支票交給遇害司機馮幹和的家人。（記者劉先進／攝影）

屋崙華促會（OCIC）27日舉行記者會，將GoFundMe募得的11萬6631.5元，轉交給遭劫殺的Uber送餐司機馮幹和（Kon Patrick Fung）父親馮先生及未婚妻Judy、哥哥Ivan．馮，馮幹和家屬感謝社區的愛心。Ivan．馮說，希望管控槍枝，別讓不法之徒尤其是年輕人輕易拿到，也要考慮教育未成年人，並且採取各種手段從源頭上管控槍枝，根除暴力。

7月17日上午11時許，52歲的香港移民、Uber送餐司機馮幹和，在家門口等待Uber送餐派單遭搶劫殺害；警方已逮捕兩個嫌犯，分別為威利斯（Major Willis）和一名未成年人。

馮幹和的父親馮先生（右）、未婚妻Judy（中）、哥哥Ivan．馮（左）出席記者會...
馮幹和的父親馮先生（右）、未婚妻Judy（中）、哥哥Ivan．馮（左）出席記者會，感謝社區捐贈。（記者劉先進／攝影）

★馮幹和哥哥：盼修法限槍

馮幹和（Kon Patrick Fung）的父親、80多歲的馮先生，未婚妻Judy、哥哥Ivan．馮，感謝社區的愛心捐款。Judy說，希望每個部門能真正努力工作，確保公共安全，也希望執法部門能抓住另一個在逃嫌犯。Ivan．馮說，自從弟弟馮幹和遇害後，一家人沉浸在悲傷中，他也時常陪伴父親，「只是默默陪著，不會主動提及這件事。」

他說，槍枝暴力一次又一次發生，且是每天發生；警員努力抓捕罪犯，但問題的根源並未解決。相信每個人都會同意槍枝不能輕易獲得，希望政府能通過條例管控槍枝。

華促會籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，募款由Ivan．馮代收，處理後事的餘款則交給馮幹和的父母和未婚妻Judy。莊錦鎮表示，捐款並非取代馮幹和，只是為了幫助其家人在生活上繼續前行。

在馮被槍殺後，華埠牙醫徐麗麗也被殺害。

他說：「我一次又一次地問自己和社區，何時才能停止？我們需要常識性的槍枝改革，因為目前的措施並不奏效，每年都有數千人死於槍枝暴力。希望地方部門和州級民選官員能有改革的共識，也謝謝媒體把焦點放在這些暴力上，這很重要，有助於加強社區關注和支持，讓馮幹和遇害的一個月內，屋崙警局能逮捕嫌犯。」

阿拉米達縣首席助理地檢官威利（Terry Wiley）說，地檢處正與執法部門合作，解決槍枝暴力問題，尤其是屋崙的問題，也會繼續推動屋崙投入更多的警員上街。屋崙副警長比爾（James Beere）向馮幹和的家人表示誠摯的哀悼，並感謝社區和社區組織者同心協力，共同解決暴力事件的激增；「正如之前所說，無論多少賠償或金錢都無法取代一個親人。」

★屋崙市議員：執行MACRO計畫

屋崙市議員勵琪表示，謝謝各界齊心協力，試圖解決這起殘酷的謀殺案，將嫌犯送上法庭。屋崙正在努力擴大槍枝回購計畫，讓槍枝、幽靈槍離開街道；並與各城市、州和聯邦政府合作，為常識性的槍枝改革做更多工作，緩解槍枝暴力。

勵琪指出，屋崙正在執行社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO），在消防局成立團隊，含文職外聯人員、緊急醫療技術人員或其他非警員，當有人出現精神健康危機或其他非刑事、非暴力犯罪、致電911時，團隊出馬處理，讓警方專注於暴力犯罪。

聯邦酒精、菸草、火器和炸藥局(ATF)舊金山分部常駐特工沈大成（Tat Shum）說，受害者可能有非常困難和緊張的經歷，需要很長時間恢復正常生活；在馮幹和案件中，搶劫和謀殺就發生在他家門口，家人可能每天都會面臨恐懼、悲傷和抑鬱症，需要社會各界大力支持。

聯邦眾議員史瓦維爾(Eric Swalwell)辦公室代表德勞羅（Mallory De Lauro）、屋崙華裔副警長黃家華（Clifford Wong）、屋崙華促會籌委會副主席Tony Trinh，秘書鄧康杰、美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）、台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林等出席活動。

屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮呼籲停止槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）
屋崙華促會籌委會主席莊錦鎮呼籲停止槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）

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