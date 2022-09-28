1周9人遭槍殺 屋崙警長：嚴打槍枝暴力犯罪

屋崙警長阿姆斯壯表示，將在全市範圍內部署所有可用資源，在暴力激增區域增加警員，加強查緝槍枝暴力犯罪。（記者劉先進／攝影）

東屋崙 Brookfield Village社區27日發生兩起槍擊，一人死亡。過去一周多時間，九人遭槍殺，為屋崙最致命一周。

屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne L. Armstrong）27日舉行線上記者會表示，為刑事調查科永久性地增加八名警官；警局將在全市範圍內部署所有可用資源，在暴力激增區域增加警員，加強查緝槍枝暴力相關犯罪。該局還將重新啟動交通執法單位，並繼續與聯邦和地方執法夥伴合作，嚴打槍枝暴力犯罪 。

截至目前，屋崙發生96起凶殺案，去年同期有102起。阿姆斯壯說，考慮到暴力激增，將把所有專業單位，包括暴力犯罪行動中心、停火小組、社區資源官員部署到實地，在暴力事件激增地區提供更多的支持，以便更多的執法者走上街頭，不僅加強遏止槍枝暴力，且促進交通安全。「我們也看到交通事故死亡事件的增加，因此，我們也將增加交通部門人手，重新部署警官，專門負責在整個屋崙市交通執法。」

阿姆斯壯說，只有一小群人在屋崙動用暴力，但整個城市都有團體和幫派 衝突，警方必須確實清查並逮捕暴力犯罪分子。目前，團體和幫派暴力仍然是屋崙暴力事件的主要根源。

他說，屋崙405起槍擊案中，有137起是團體和幫派暴力引起的，警局將繼續憑藉著加強與聯邦和地方執法夥伴的合作與聯繫，解決槍枝暴力問題。

他說：「在屋崙，與舊金山有關的團體和幫派也在增加，我們將繼續與舊金山警察局合作，緩解暴力。由於和舊金山的合作關係，屋崙已逮捕了幾名嫌疑人。」