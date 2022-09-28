舊金山地檢長謝安宜精簡地檢處 讓檢察官回法庭

謝安宜宣布精簡地檢處架構，避免頭重腳輕。（記者王子涵／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）日前宣布改組地檢處架構，縮減向她直接匯報的副手人數，讓經驗豐富的檢察官 回到法院處理最棘手的案件。

謝安宜表示，她將直接聽命於她的副手人數限制在四人，避免地檢處頭重腳輕。此外，她還成立全新的弱勢受害者部、重大罪案部、定罪後審查部，以及擴大原有的受害者服務部。

減少與地檢處內部雇員的聯繫，反映在謝安宜的工作日程中；謝安宜表示，她的日程安排滿與社區組織、受害人家屬和地檢處管理層的會議，「我希望人們能夠得到適時的回應，不必等待我的時間。」她說。

謝安宜7月受市長布里德任命，接替被罷免地檢長博徹思 （Chesa Boudin），上任後她迅速解雇十多名成員。11月，她將競選尋求連任。

此次調整最受人矚目的是重大罪案部；根據地檢處聲明，該部門將配備更多經驗豐富的檢察官，專門負責起訴謀殺等重罪案。該小組將確保由一名律師獨立負責案件從傳訊到審判的全過程，但根據目前地檢處的雇員人數，還無法做到這一點。

謝安宜稱，這會減輕普通罪案部門的壓力，騰出時間處理積壓的財產犯罪。她同時承認，地檢處需要雇用更多的雇員。

博徹思曾設立定罪後部門（Post-conviction Unit）和單獨的無罪委員會，負責審查可能被錯誤定罪的案件；在博徹思的領導時，該部門不僅處理重審動議，還會處理賠款和假釋的動議。謝安宜表示，她將逐步縮小定罪後單位的作用。

新的定罪後審查部門將專注於重審動議，對量刑過重的案件會考慮申請重新審判。謝安宜說：「重審將由經驗豐富的檢察官處理，他們更了解重申動議、法律，以及懂得從證據的角度看問題。」

弱勢受害者部將由湯曉慧（Nancy Tung）負責，她同時被任命為特別起訴和社區夥伴關係的負責人。湯曉慧的團隊將負責起訴仇恨犯罪、針對長者的暴力犯罪、以及對長者經濟欺詐罪。

謝安宜說：「老年受害者在刑事法庭程序中需要更多的幫助。舊金山擁有大量單語種人群，包括亞裔和西語裔。在這種情況下，我們需要經驗豐富的律師來應對不同社區的訴求。」