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新法阻竊盜 觸媒轉化器買賣變難 須為合法擁有者、有照經銷商

編譯組／綜合報導
加州杜絕偷竊後出售觸媒轉化器。(洛杉磯市警局網頁)
加州杜絕偷竊後出售觸媒轉化器。(洛杉磯市警局網頁)

洛杉磯時報報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布簽署立法，打擊猖獗的汽車觸媒轉化器（catalytic converter）竊盜案，規定回收商從合法擁有者或擁有執照的經銷商以外，購買有價值的汽車零件均屬非法。

觸媒轉化器是汽車中含有貴金屬，如銠（rhodium）、鉑（platinum）和鈀（palladium）等防污染裝置，通常很容易將其從車上鋸下，因此成竊賊覬覦目標。

由加州參議員岡薩雷斯（Lena Gonzalez）研擬的SB 1087法案，和由眾議員村土康郎（Al Muratsuchi）制定的AB 1740法案，將增加對未能證明觸媒轉化器並非偷盜而來買家的懲罰。

新法將要求替觸媒轉化器提供可追溯的付款方式，更嚴格保存購買紀錄，包括銷售零件的企業和取走零件車輛的詳細訊息。

廢金屬回收商和垃圾經銷商，需記錄他們如何購買觸媒轉化器及購買來源，確保他們只與擁有者和合格的賣家進行交易。

紐森在視訊中表示，「我們將找到這些犯罪的根本原因，就是經紀人和中間商，他們替被盜的零件付出高額費用。」

美國國家保險犯罪局（National Insurance Crime Bureau）報告的觸媒轉化器竊盜案，從2018年的1298起，增加至2020年的1萬4433起。背景調查公司BeenVerified數據，加州報告2021年觸媒轉化器竊盜案為1萬8026起。

根據國會研究服務2021年報告，被盜的觸媒轉化器，可能會產生25元至500元損失，且可能需花費3000元更換零件，最具針對性車款包括福特F系列、本田（Honda）Accords和豐田（Toyota）Priuses等。

加州 汽車 紐森

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