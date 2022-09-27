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聖縣中文選民研討會 今開辦

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖他克拉拉縣中文選民研討會宣傳單。（圖片取自縣府官網）
聖他克拉拉縣中文選民研討會宣傳單。（圖片取自縣府官網）

為了讓聖他克拉拉縣選民了解即將到來的2022年11月8日大選，選務處將舉辦多種語言研討會。

研討會將通過Zoom會議，以13種不同的語言幫助選民了解美國選舉的運作流程，包括西班牙語、漢語、他加祿語、越南語、韓語、高棉語、日語、印地語、旁遮普語、古吉拉特語、泰米爾語、泰盧固語和尼泊爾語。

其中，中文的研討會將於9月27日晚上6時至7時為中文社區的選民提供民主選舉流程培訓，前來學習的民眾將學習如何投票、在哪裡投票，以及加州的選民選擇法案如何為選民提供更大的靈活性和便利性。學員還將了解他們如何參與選舉過程，以及如何成為選舉工作人員或志願者。

聖縣選務處主任布謝（Shannon Bushey）表示，這是我們在聖克拉拉縣實施選民選擇法案以來的第三年，這些研討會對於幫助我們多元化的社區成員學習如何參與民主選舉非常寶貴。

聖縣鼓勵華人社區能夠踴躍參與此次活動，也歡迎講英語和雙語的公眾參加這些研討會。

有興趣的民眾可在https://sccvote.sccgov.org/get-involved/outreach#1849274314-4175360803註冊參與本次研討會。

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