2024年 加州將發身分證給無證客

2024年加州將為無證移民者發布加州身分證。（圖片來源：加州汽車管理局網站截圖）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）23日簽署AB1776法案，將擴大對所有的加州人頒發身分證，無論他們的移民 身分是合法或非法。此法案又稱「加州全民身分證」（California IDs for All Act），於今年2月由州眾議員史東（Mark Stone）提出，希望能確保所有加州人的基本生活品質。

紐森表示，加州是一個少數族群占人口多數的地方，27%的居民是移民者。加州對他們來說是一個庇護所，所以此法案不僅能讓他們獲得需要的幫助，也能使加州更加強大。

2013年，當時的州長傑瑞布朗（Jerry Brown）簽署的AB60法案，雖然使無證移民者得以獲得駕照 ，但是無法當聯邦身分證使用，也不允許持有人工作、投票，以及獲得新的福利。

對此法案，眾多為無證移民倡導正義的團體認為，該法律影響到沒有汽車管道，或因身體或健康方面的問題，沒有辦法開車的居民。然而政府不應該阻止他們獲得該有的權利，因為許多雇用者或房東在挑選員工或租客時，都會要求對方提供身分證，所以無證移民經常無法在正常管道，獲得工作機會，或房屋資源。

但在AB1776法案下，不開車的無證移民，也能在加州汽車管理局（DMV）申請加州身分證，並能更容易找到工作、或在銀行開戶、獲得醫療保險以及社會福利等資源。

據移民政策研究所數據顯示，加州有約270萬名無證移民，而超過15歲的人估計約260萬人。這代表有160萬無證移民能通過此法案，在不用考駕照的情況下，得到身分證和應該享有的社會資源。