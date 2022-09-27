76%舊金山人 認貧富不均日益嚴重

民調發現，無論貧富，大部分舊金山居民都認為當地貧富問題十分嚴重。（Getty Images）

舊金山 紀事報（Chronicle）最近所做的一項民調發現，無論貧富，大部分舊金山人都同意：舊金山貧富差距問題日益嚴重，需要解決。

為了了解居民對舊金山的看法，紀事報這個夏季對1650名舊金山居民進行隨機抽樣調查。調查發現，76%的受訪者認為，舊金山的貧富差距問題是一個需要解決的問題。

舊金山貧富懸殊的問題，可以從它擁有全世界最大、最成功的企業，但同時擁有全美最高的遊民 比例看出。

為了比較舊金山與美國其他主要城市的不平等狀況，紀事報分析了美國人口普查 收集的前十大城市2016年到2020年的家庭收入數據。

分析發現，舊金山家庭收入差距為十個城市中第三大，僅次於紐約和芝加哥。數據顯示，舊金山最富裕的95%人口，年收入至少有57萬4000元，是最貧窮人口年收入5萬3000元的11倍。

住在海耶斯谷（Hayes Valley）的居民納西亞（Flora Ghnassia）表示，在她的家門口就可以看到這座城市貧富懸殊的證據。

納西亞說：「舊金山很特別，它擁有美麗的建築和強烈的財富象徵，但同時擁有一些非常骯髒的小巷和許多遊民。與我曾經住過的地方相比，這裡的貧富對比非常明顯。」

SPUR經濟正義政策主任丹尼（Jacob Denney）表示，舊金山最富裕和最貧窮的人之間存在巨大差距，當地高昂的生活成本也引發負擔能力的危機。

丹尼說：「雖然說有76%的人意識到這座城市有貧富差距的問題，但我認為，人們只是意識到，我們生活在一個非常昂貴、難以生存、更別提能成長茁壯的地方。」

舊金山獨特之處還包括富人擁有非常高的收入。在十個城市中，以舊金山富裕家庭的年收入超過57萬元為最高，排名第二的西雅圖比舊金山低10萬元，最低的是印第安納坡里斯（Indianapolis）的21萬元。雖然舊金山最貧窮的家庭年收入在十個城市也是最高，但明顯無法承擔舊金山的生活成本。

儘管調查顯示舊金山大部分人口都覺得不平等是一個問題，但認為這個問題是舊金山最需要解決的問題的是年收入在5萬元到10萬元之間的人。丹尼表示，這個群體是傳統上應該負擔得起住房，但現在因為生活成本太高負擔不起的人。

根據人口普查數據，舊金山家庭收入最高的族裔是白人和亞裔，平均年收入分別為17萬5000元和11萬2000元，最低的是非裔，年收入只有1萬8000元。