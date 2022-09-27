蚊子山火 PG&E電線桿惹的禍？

林務局扣押PG&E電線桿作為「蚊子山火」調查證據。（美聯社）

聯邦調查員在26日提交的一份監管文件中說，在對北加州 大火「蚊子山火 」（Mosquito Fire）的起因進行刑事調查時，他們「扣押」了太平洋瓦電（PG&E）的一根輸電桿和附屬設備，這場大火已經成為今年加州最大的火災。美國林務局官員向總部位於屋崙的PG&E公司表示，初步評估顯示「蚊子山火」是在其位於國家森林土地上的一條電線附近開始的。聯邦調查人員於周六（9月24日）移走了該電線桿和設備。

這場位於內華達山麓的大火，在舊金山東北約110英哩（180公哩）處，於9月6日爆發，已經燒毀了120平方英里（310平方公里），摧毀了至少78座房屋和其他建築，並燒毀了普萊賽和艾爾度拉多縣的林地。本月早些時候，這場大火的規模超過了2022年以前最大的火災「麥金尼山火」（McKinney Fire）。截至周一，火勢已被控制在85%。消防官員說，預計在10月15日左右，蚊子山火將被完全控制。

近年來，PG&E的設備頻頻被指造成加州最致命的幾場野火。該公司在2019年承認了84項非自願過失殺人罪，因為在2018年，由其長期忽視的電網點燃的大火，幾乎摧毀了整個Paradise鎮，成為美國一個世紀以來最致命的野火。PG&E將那場大火和其他火災歸咎於其老化的設備，並於2019年申請了破產 保護。雖然該公司在2020年擺脫了破產，與一些野火受害者談判達成了135億美元的和解，但它仍然面臨與其他火災有關的民事和刑事訴訟。

周五（9月23日），一項聲稱蚊子山火是由PG&E維護不善的公用事業基礎設施點燃的訴訟，被提交到舊金山高級法院。

律師辛格爾頓（Gerald Singleton）在一份聲明中說：「以PG&E作為電力服務提供者的知識和專長，他們對幾個縣造成的損失是完全可以避免的。」「PG&E繼續玩忽職守，對各地1500多起火災負有責任，這些火災導致了死亡、財產損失、經濟負擔，以及因其維護不當的公用事業設備而毀掉的生命，」他說。

辛格爾頓稱財務影響尚未報告，但被燒焦和肆意毀壞的土地範圍之廣可能會使其非同小可，受影響者們的社區及生活將因此被永遠改變。