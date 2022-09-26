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南灣台灣同鄉會開年會 聲援台灣加入聯國

本報記者／聖他克拉拉報導
莊雅淑(右)代替僑務委員會委員長童振源向南灣台灣同鄉會會長周信結(左)頒發連任賀狀。中為朱永昌。（記者陳爍嘉／攝影）
莊雅淑(右)代替僑務委員會委員長童振源向南灣台灣同鄉會會長周信結(左)頒發連任賀狀。中為朱永昌。（記者陳爍嘉／攝影）

南灣台灣同鄉會第53屆年會於25日在聖他克拉拉市召開。今年年會主題為「台灣為什麼需要加入聯合國」。舊金山經濟文化辦事處副處長朱永昌、北加州南灣台灣同鄉會會長周信結、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑等人分別發言，向約35名來賓說明台灣需要加入聯合國的理由。

朱永昌表示，今年的聯合國大會於9月13日在紐約聯合國總部召開。20日至26日是聯合國的一般辯論。截至24日，已有十個國家為台灣發聲。

莊雅淑補充道，台灣是全球第22大經濟體，也是世界主要半導體生產基地，在全球供應鏈扮演要角。民主、自由、平等的台灣，從對抗COVID-19疫情到氣候變遷的努力與貢獻，到對抗威權脅迫、強化全球供應鏈等方面，都在國際舞台上積極作出貢獻。

她認為，「遭排除在聯合國之外是世界的損失，籲請聯合國及國際社會正視台灣2350萬人民對參與聯合國體系的堅定期盼」。

朱永昌表示，作為亞洲民主的燈塔和世界良善的力量，台灣協助世人克服新冠疫情，俄烏戰爭，氣候變化等全球性挑戰，在國際社會上展現出了自己的價值。台灣堅定要捍衛全球的民主制度，是國際上的一個負責任、有貢獻、積極正面的一員。但現在由於北京的施壓，台灣無法參加聯合國大多數的國際論壇。

他認為，在美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台過後，「北京不斷在台海進行軍演，破壞台海現狀，升高緊張，衝擊國際貿易和運輸，是整個區域的和平和安定受到威脅。我們應該譴責這樣的行為。聯合國不應該讓北京左右自己的議程，默許北京對台灣的政治主張」。

莊雅淑指出：「聯合國是國際重要事務協商平台。將台灣排除在聯合國之外，這不僅損傷多邊主義的理念，也違反聯合國成立宗旨所揭櫫尊重人權及基本自由的原則，更有礙全世界的整體正向發展」。

周信結表示，南灣台灣同鄉會是台灣推進民主運動的海外先驅他感謝台灣海外草根團體為台灣加入聯合國所做出的努力。

會上，莊雅淑代替僑務委員會委員長童振源向南灣台灣同鄉會會長周信結頒發連任賀狀，肯定他在團結台灣、弘揚民主、提高台灣在國際的能見度上發揮的作用。

朱永昌認為，台灣應該對北京的挑釁行為保持隱忍克制，防止緊張局勢進一步升級，同聯合其他理念相近的國家一起維護區域的穩定。

朱永昌在南灣台灣同鄉會上，譴責聯合國默許北京對台灣的壓制。（記者陳爍嘉／攝影）
朱永昌在南灣台灣同鄉會上，譴責聯合國默許北京對台灣的壓制。（記者陳爍嘉／攝影）

聯合國 北京 疫情

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