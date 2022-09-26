我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

前中校聯合會長寇惠風 參選佛利蒙聯合高中學區委員

記者李榮／庫比蒂諾報導
寇惠風將參選佛利蒙聯合高中學區委員。（記者李榮／攝影）
寇惠風將參選佛利蒙聯合高中學區委員。（記者李榮／攝影）

前中文學校聯合會會長寇惠風（Stanley Huey-Feng Kou），近日宣布決定參與佛利蒙聯合高中學區（Fremont Union High School）的學區委員。佛利蒙聯合高中學區下有五所高中，包括林布魯克（Lynbrook）高中、蒙他維斯塔（Monta Vista）高中、庫比蒂諾高中、Homestead高中、Fremont高中等，是灣區最受華人歡迎的公立高中學區之一。

寇惠風指出，佛利蒙聯合高中學區的資深學區委員威爾森（Bill Wilson）今年第四任期將結束，已經宣布不再競選連任。因此，在威爾森退休的情況之下，一些朋友鼓勵他出來競選，在與家人討論達成共識後決定一試，出來參選為華人發聲。

他表示，佛利蒙聯合高中學區幾個學校向來是華人最喜歡的學校之一，更是加州名列前茅的幾所公立學校，華人與亞裔的學生占比很高。不過，目前學區委員會中並沒有華人委員、更沒有第一代移民的華人；希望自己能當選，表達華人的價值與關心的議題。

佛利蒙聯合高中學區的幅員不小，包括整個桑尼維爾、整個庫比蒂諾、西聖荷西、部分聖他克拉拉市、部分山景城，部分洛斯阿圖，可以說是矽谷的精華地段。

他進一步表示，這幾年來灣區房價上漲快速，特別是佛利蒙聯合高中學區所在地的房價非常高昂，因此能搬進來的新生代家庭並不太多，而資深的居民也因為環境好、生活機能佳而持續住在當地。然而，副作用就是入學的學生人數減少，特別在林布魯克、蒙他維斯塔這兩個名校更是顯著；在當地小學生源持續降低的趨勢下，高中學生人數不足是「遲早的事」。學生人數的下降代表教育預算的下調，在資源變稀薄的情況下，課外活動等很多課程恐無以為計，甚至會危害到學校的正常營運。

寇惠風表示，學區必須透過智慧解決學生不足的問題。事實上，學區在靠北面的區塊還在不斷的發展，預料日後還會有新的家庭遷入，屆時學區學校的分配與調整，肯定將是熱議的話題，而這些問題的討論不能缺少華人家長的意見及代表。

寇惠風說，包括加州眾議員羅達倫、聖他克拉拉縣議員李洲曉等政治人物都已經替他背書，現任的學區委員會主席與副主席同樣支持他。這次的選舉共有五人競選三個位置，有兩位候選人對於學區的熟悉度沒有那麼高，他自己則是與兩位現任的候選人聯名競選，希望選民能夠給他機會。

寇惠風估計，這次的選舉競爭激烈，而且事關佛利蒙高中聯合學區未來的學校發展，希望華人都能出來踴躍投票。

學區 華人 加州

上一則

誤將清潔劑當飲料給住戶喝奪命 Atria Park老人院挨告

下一則

勇士隊媒體日／湯普森手指比4搞怪 「愛死總冠軍獎杯台」

延伸閱讀

羅蘭學區教師工會 挺3教委連任

羅蘭學區教師工會 挺3教委連任
前中校聯合會長寇惠風，參選矽谷明星學區委員

前中校聯合會長寇惠風，參選矽谷明星學區委員
羅蘭學區教師工會為陳正治等三教委連任背書

羅蘭學區教師工會為陳正治等三教委連任背書
網絡駭客要贖金 洛聯合學區未回應

網絡駭客要贖金 洛聯合學區未回應
駭客攻擊網絡要贖金 洛杉磯學區未回應

駭客攻擊網絡要贖金 洛杉磯學區未回應

熱門新聞

謝家華遺產律師表示，謝家華生前最後時光因為精神耗弱，受到他人剝削。（Getty Images）

謝家華生前最後時光 律師：精神耗弱、受人剝削

2022-09-22 14:41
史丹福大學睡眠醫學教授米諾。（取自學校官網）

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

2022-09-20 01:09
灣區有三處高速公路路段排名加州十大最致命路段。（美聯社）

舊金山灣區3高速公路路段 列加州10大致命道路

2022-09-20 13:41
加州州長紐森準備好退稅給加州納稅人（美聯社）

加州退稅95億 2300萬人受惠 最快10月7日發放

2022-09-21 02:16
拜登總統稱新冠疫情已經結束，但專家不這麼認為。（美聯社）

美國新冠疫情結束？專家：希望這是真的

2022-09-20 02:20
隨著全國各地城市自疫情復甦，公寓建設正在蓬勃發展。但在灣區，情況大不同，公寓建設落後美國其他地區。(Getty Images)

灣區公寓建案暴跌全國最差 聖荷西上網出租量減半

2022-09-18 02:00

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行