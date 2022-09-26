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誤將清潔劑當飲料給住戶喝奪命 Atria Park老人院挨告

編譯組／灣區25日電
Atria Park老人院面臨錯誤致死法律訴訟。(電視新聞截圖)
Atria Park老人院面臨錯誤致死法律訴訟。(電視新聞截圖)

聖馬刁縣Atria Park老人院第二次發生住戶誤飲清潔液致死事件，面臨錯誤致死法律訴訟。

根據法庭文件，93歲的住戶小施洛德 (Peter Schroder Jr) 在Atria Park老人院用早餐時，誤將清潔液當作一般飲料喝，於9月7日不幸過世，離事發時間只有13日。這家老人院過去發生同樣事故，造成另一名93歲的長者住戶麥斯維爾 (Trudy F. Maxwell) 不幸喪生。

施洛德的兒女保羅與蘇珊於16日對Atria Park老人院提出法律控訴，指控院方疏失、虐待長者、錯誤致死等罪名。

根據控訴書內容，事發當天，阿翠亞公園員工正在為住戶準備早餐，突然因事臨時中斷，所有廚房員工離開工作崗位。其中一名員工將清潔液放在廚房內。之後另外一名員工以為這是蔓越莓果汁，將這瓶清潔液拾起，放在小施洛德餐桌上。

控訴書指出，受害人小施洛德在Atria Park老人院住了一年，發現這個老人院員工嚴重不足，住戶無法得到妥善照顧。小施洛德住在這個機構一年期間，身體曾傷害多次，包括手骨折斷，膝部韌帶受傷等。

代表控方律師史提伯納 (Kathryn Stebner) 表示，她認為院方必須負起責任，不可歸罪於服務員工。過去每當發生類似事件時，一般人總指責領取低薪的服務員工，這是非常錯誤的情形。

清潔液毒害住戶事件發生後，Atria Park老人院發表聲明，根據公司調查結果，與錯誤放置清潔液事件相關員工均遭暫時解聘處分。

根據控訴書，受害人小施洛德最後一些日子過得「非常痛苦」，口腔、食道出現水皰、傷口、無法吞嚥、呼吸困難。史特伯提律師說，小施洛德的女兒在明知無望的情況下，必須看到父親度過最後痛苦日子，這種情形非常令人痛心。

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