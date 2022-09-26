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加州精神醫師急缺 畢俄：患者漫長等待中惡化

記者陳爍嘉／聖荷西報導
畢俄(左)和查維茲參加加州精神危機討論會。（記者陳爍嘉╱翻攝）
畢俄(左)和查維茲參加加州精神危機討論會。（記者陳爍嘉╱翻攝）

為研究提升人民精神健康水平的方案，聖荷西市長候選人查維茲（Cindy Chavez）與前加州參議員畢俄（Jim Beall）日前通過Zoom和臉書直播了一個關於精神行為健康的討論會。

隨著人們對精神健康的重視，越來越多的人正在接受精神治療。查維茲表示，聖他克拉拉縣每年投資超過6億元在居民的精神健康上，這些資金主要來源於房產稅的徵收。現今社會人力緊缺，尋找精神科醫師的支持是一件很困難的事情，需要排隊等待很長的時間才能獲得精神健康照顧。但是很多人其實是等不及的。

畢俄在擔任州參議員期間，曾經推出了一個「Medi-Cal 同伴支持專家認證」項目，讓作為非專業人士的同伴也能互相給予支持。在經過培訓和認證後，越戰老兵可以為越戰老兵提供精神支持，移民社區的成員也可以為母語相同的同胞提供心理輔導。不過這只能作為一種應對精神健康醫師人手不足的緩衝方案，得到同伴幫助的人依然需要專業人士的治療和幫助。

畢俄還推出了兩項議案，以應對加州精神健康危機造成的潛在問題，將和平警察精神健康培訓寫入法律，以減少警察與精神病患者的暴力和對抗。經過培訓後的警察還能夠理解自閉症患者，殘疾居民的感受，並且了解不同文化背景的人會對同樣的事件做出什麼不一樣的反應。目前聖荷西市的警員基本已經接受了這個額外的培訓。

在新冠大流行期間，人們的精神健康水平也遭到了打擊。畢俄表示，在此期間，加州存在精神健康問題的人數以驚人的速度上升，甚至一些兒童也患上了焦慮症。

畢俄介紹道，就算患者有醫療保險，他依然需要等待很長時間，才能獲得專業精神科醫師的幫助。在漫長的等待中，由於沒有得到及時的治療，很多患者的精神健康情況會變得越來越糟糕，甚至無法工作。許多人的醫療保險是他們的雇主提供的。一旦他們失去工作，他們就會失去醫療保險，最終只能等待社會的救援。但是在加州的這些患者中，只有不到一半獲得了合適的公共精神健康服務。

目前聖荷西市有一個精神問題緊急應對小組，這個小組以社會工作者和執行警官組成，專門處理居民的最高緊急級別的精神崩潰狀況。這個小組主要是根據911接到求助電話和求助者的需要，來決定是否展開行動的。

另外居民在需要精神支持的時候，還可以撥打988心理健康熱線求助，雖然目前這個求助系統的設計還不夠完善，接線醫師人數不足，有時候還會出現電話中斷的情況，但是988系統的創建已經是我們應對精神健康危機的一大進步。

醫療保險 加州 警察

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