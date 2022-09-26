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北加州第41年舉辦祭孔大典 500人緬懷至聖先師

記者陳爍嘉／聖荷西報導
現場來賓在典禮上向孔子像進行三鞠躬。（記者陳爍嘉／攝影）
現場來賓在典禮上向孔子像進行三鞠躬。（記者陳爍嘉／攝影）

公元2022年為孔子誕辰2572年，為表達對先師孔子的追思及崇敬之情，北加州第41屆祭孔大典於25日在密爾比達（Milpitas）金山灣區華僑文教服務中心舉辦。祭孔大典總召集人呂明濂、主祭李作堂、舊金山經文處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑等近500位來賓到場觀禮。

祭孔典禮參照台北孔廟古禮儀式進行，莊嚴肅穆，目的是為了紀念中華民族偉大的思想家和教育家孔子的誕辰，並在美國推廣和宣傳孔子的思想、學說和理念，希望在美國能喚起對儒家思想之重視。

現場來賓在典禮上向孔子像進行三鞠躬。（記者陳爍嘉／攝影）
現場來賓在典禮上向孔子像進行三鞠躬。（記者陳爍嘉／攝影）

莊雅淑表示，北加州僑界從1982年開始辦理第一屆祭孔大典，迄今已有41年。北加僑界不僅是海外僑社最早舉辦祭孔典禮的僑區，更是海外最大規模依循古禮舉辦之祭孔活動。

北加州僑界祭孔大典活動現場。（記者陳爍嘉╱攝影）
北加州僑界祭孔大典活動現場。（記者陳爍嘉╱攝影）

呂明濂表示，孔子博大崇高的偉大思想是他為後世留下的典範，是為人處事的準則，至今還影響每一個人，大家深以身為中華兒女為榮。今天大家在這裡舉辦祭孔釋莫典禮，「不僅是緬懷至聖先師，慎終追遠，更要弘揚傳承中華民族固有的文化，復與中華文化、達到祭孔釋尊典禮，這也是我們的使命。」

祭孔大典總召集人呂明濂在祭孔大典上講話。（記者陳爍嘉／攝影）
祭孔大典總召集人呂明濂在祭孔大典上講話。（記者陳爍嘉／攝影）

佛利蒙聯合學區總監卡馬克（CJ Cammack）表示，這一活動將社區的許多成員聚集在一起，慶祝孔子的仁愛、尊重和道德。孔子是一位偉大的老師，對中國文化和世界的貢獻和影響延續了幾個世紀。

圖為祭孔大典活動現場。（記者陳爍嘉／攝影）
圖為祭孔大典活動現場。（記者陳爍嘉／攝影）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma）表示，孔子被認為是歷史上最偉大的社會哲學家之一，他的諺語和學說至今仍影響著許多國家。他的影響力表明智慧與國籍無關，而與那些尋求改善自己和社會的人有關。

圖為北加州僑界祭孔大典活動現場。（記者陳爍嘉／攝影）
圖為北加州僑界祭孔大典活動現場。（記者陳爍嘉／攝影）

教育是社會進步的重要基礎。僑教中心藉由本次祭孔活動，在活動的最後表彰了在海外推動中文教育多年的優良教師，感謝他們對中華傳統文化得傳承做出的貢獻。

加州 教育 北加

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