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清理遊民營地 聖荷西街頭飄濃濃緊張味

編譯組／聖荷西24日電
被當地人看作是藝術家的肖恩，被警員強行帶走。（電視新聞截圖）
被當地人看作是藝術家的肖恩，被警員強行帶走。（電視新聞截圖）

隨著美國聯邦航空管理局（FAA）清理聖荷西無家可歸者營地的最後期限只剩下最後一個星期，聖荷西國際機場（SJC）附近Asbury街營地的緊張局勢，在周五進一步加劇了。

聖荷西繼續清理無家可歸者營地。 （電視新聞截圖）
聖荷西繼續清理無家可歸者營地。 （電視新聞截圖）

被描述為當地藝術家的肖恩（Shaun），是營地的最後堅持者之一。周五早些時候，施工人員開始拆除他的物品。他的大部分物品被貼上標籤並儲存，而不是直接扔掉，但這些對他來說連一個小小的安慰都稱不上。當工作人員搬走他的鋼琴時，他跳到鋼琴上，大叫並咒罵。

「我覺得大家情緒很激動，因為沒有地方可去，特別是住在房車裡的人，」無家可歸者聲援者奧斯默（Gail Osmer）說。 

一些無家可歸者和大約60輛房車被搬到了一個被稱為 「夢想之地」的廢棄棒球場。位於Columbus公園的這一場地不屬於清除範圍，因為不在聖荷西國際機場的飛行路線上。但這裡很快就變得擁擠不堪，構成潛在的火災危險。因此，許多人擔心市政府最終會再次將其清理出去。

被稱為「夢想之地」的「守門人」的韋爾德（Richard Weilder）說，關閉「夢想之地」只會使事情變得更糟。

「他們只會去別的地方。事實上，很多其他地方都是如此，好嗎？這裡大家都能盯著我們，我們做得很好。」他說。

聖荷西公園局的拉佐（Daniel Lazo）周五無法接受採訪，但他指出，174名流離失所的人已經得到安置，讓無家可歸者遠離街道是首要任務。他補充說，Columbus公園的情況仍在評估之中。

對於肖恩來說，他與拆除人員的對峙以被拷上手銬結束。他被強行抬上擔架帶走，去接受醫學評估。

「整個上午都有點亂，結果會怎樣，我不知道。」奧斯默說。

儘管市政府還沒有公開決定如何處理這塊「夢想之地」，聲援者說，他們已經被告知有些人可能會留下來，但前提是他們有能力解決過度擁擠的問題，這意味著相當多的人「夢想」仍將會破滅。

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